Google Maps va afficher par défaut les trajets les plus économes en carburant

Google Maps est probablement le service de cartographie le plus évolué du marché. Et le géant américain travaille constamment à l'améliorer. Voici un changement intéressant.

Si Google Maps est l’un des services de cartographie les plus populaires, c’est parce que ses données sont très à jour, et parce que les fonctionnalités intégrées sont aussi nombreuses que variées. La firme de Mountain View ne manque pas d’idées pour peaufiner son service. Une mise à jour viendra prochainement modifier la gestion des affichages des trajets proposés, en mettant en avant le plus économe en carburant.

Google Maps va proposer par défaut les trajets les plus économes en carburant

L’une des raisons pour lesquelles les gens utilisent Google Maps, c’est parce qu’ils veulent arriver à destination le plus rapidement possible. Cela étant dit, et ceci peut paraître assez contre-intuitif, la route la plus rapide n’est pas toujours la plus courte en distance. En effet, la route la plus rapide peut vous faire prendre une autoroute, par exemple, ce qui va rallonger la distance, mais avec les vitesses autorisées sur ces portions, et dans des conditions de trafic normales, vous arriveriez plus rapidement.

et non plus les plus rapides au sens premier

Toujours est-il que, si l’on en croit un rapport de Autoevolution, une future mise à jour de Google Maps viendra modifier quelque peu les algorithmes en place. Une fois cette mise à jour déployée, le service ne proposera plus par défaut le trajet le plus rapide mais plutôt le trajet le plus économe en carburant.

Par exemple, si Google détermine que les deux trajets – plus rapide et plus économe en carburant – ont peu ou prou la même estimation d’heure d’arrivée, Google Maps vous proposera par défaut l’option la plus respectueuse de l’environnement. Cependant, Google ne force en aucun cas la main aux conducteurs, les utilisateurs pourront toujours choisir la route qu’ils veulent suivre, qu’il s’agisse de la plus rapide ou de “la plus verte”.

Voilà en tous les cas une mise à jour intéressante dans la mesure où la gestion du carburant peut être déterminée par de nombreux facteurs. Un conducteur qui a le pied lourd ou qui a l’habitude de freiner fort et de manière pas toujours nécessaire consommera toujours davantage de carburant sur ces trajets pourtant plus économes en carburant qu’un conducteur respectueux de l’environnement mais Google a au moins le mérite de proposer cette nouvelle option.