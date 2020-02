Google Maps : un artiste contourne l’appli pour créer des embouteillages virtuels

Pour montrer l'impact du virtuel sur le réel, l'artiste Simon Wecker propose une performance très parlante dans les rues de Berlin.

Grâce aux GPS connectés en permanence à Internet, on peut savoir sans mal si la circulation est bonne ou mauvaise sur un trajet donné, afin d’éventuellement se prémunir de tomber dans un embouteillage. Pour se faire, les fabricants compilent des données en temps réel afin d’estimer la fluidité du trafic. L’artiste Simon Weckert utilise cette technologie pour une performance intitulée Google Maps Hacks effectuée tout récemment à Berlin. En s’équipant de 99 smartphones ouverts sur l’application Maps, posés dans un chariot, il traverse un pont et parcoure une rue et présente en temps réel l’impact de la présence d’autant de personnes virtuelles sur une carte : Google pense qu’il y a un bouchon. La rue, en vérité, est complètement vide.

L’influence du virtuel sur le réel

Un texte de Moritz Alhert sur le site officiel de l’artiste explique que “Le service de cartes de Google a fondamentalement changé notre compréhension de ce qu’est une carte, la façon dont nous interagissons avec les cartes, de leurs limites technologiques et de leur apparence esthétique.” Évoquant de “nouvelles formes de capitalisme numérique et de marchandisation“, le texte énumère les changements extrêmement récents et soudains survenus en milieu urbain : systèmes de partage de voitures, location de vélos et services de VTC tels qu’Uber et Lyft, un marché permis par l’essor d’une cartographie numérique interactive constamment à jour.

Révéler le pouvoir des cartes

Le texte interrogeait le pouvoir des cartes : peuvent-elles avoir un impact direct et immédiat sur les êtres vivants ? Manifestement oui. L’artiste démontre dans une courte vidéo qu’en conséquence de son passage, la route change sa signalétique sur la carte et devient rouge, conduisant automatiquement les GPS à proposer des trajets alternatifs. Simon Weckert rappelle ainsi que les cartes sont des lieux de pouvoir : la liste des projections cartographiques rappelle que notre vision du monde (par exemple entre Nord et Sud) est conditionnée par sa représentation. L’ONG CCFD propose ainsi une Carte pour une Terre Solidaire avec la projection d’Arno Peters inversée, transformant les rapports de force entre les hémisphères et renversant le biais psychologique Nord-Sud. De même, la performance de Simon Weckert donne à réfléchir.