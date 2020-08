Google Maps sera bientôt plus détaillé et plus coloré

Google Maps est un service de cartographie aujourd'hui déjà très complet. Cela n'empêche pas les équipes de Google de le peaufiner constamment, de lui adjoindre de nouvelles possibilités. Bientôt, il sera encore plus détaillé.

Il y a de très nombreuses fonctionnalités très intéressantes sur le service de cartographie Google Maps. Si vous l’avez déjà utilisé, vous ne pouvez qu’être d’accord. Cela étant dit, si vous avez déjà eu l’impression que Google Maps était un peu trop “plat” et que vous aimeriez un peu plus de couleurs ou de détails, vous avez aujourd’hui de la chance.

Google Maps rend ses cartes plus colorées et plus détaillées

En effet, Google vient d’annoncer qu’une mise à jour à venir viendra introduire un certain nombre d’améliorations visuelles au service grâce à la mise en place de nouveaux algorithmes de gestion des couleurs qui permettront aux cartes d’être plus colorées mais aussi plus détaillées. Cela devrait donner aux utilisateurs une meilleure idée de l’endroit où ils sont, notamment en identifiant les reliefs du terrain, les types de terrain, etc.

Selon le communiqué de Google : “avec une nouvelle technique algorithmique de gestion des couleurs, nous sommes en mesure de transcrire cette imagerie en une carte plus colorée et plus facile à comprendre à une échelle plus large. Explorer un endroit vous donne désormais un aperçu de ces caractéristiques naturelles – pour que vous puissiez distinguer facilement les zones arides des lacs et rivières, par exemple. Vous pourrez ainsi savoir en un seul coup d’œil à quel point une région est verdoyante. Vous verrez même s’il y a de la neige au sommet d’une montagne.”

Pratique pour ce faire une idée rapide et visuelle d’une région

Le service continuera de fonctionner comme à l’accoutumée, avec les mêmes fonctions, mais les cartes seront désormais plus détaillées, et plus colorées donc. Pratique, pour celles et ceux qui apprécient ce genre d’informations topographiques. La mise à jour en question devrait être déployée. Comme à l’accoutumée, il est possible qu’il faille encore attendre quelques jours avant qu’elle soit effectivement visible chez vous. Patience.