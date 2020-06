Google Maps proposera bientôt des solutions pour les premiers et derniers kilomètres de vos trajets

Lorsque l'on voyage, on se retrouve souvent à devoir finir le trajet par ses propres moyens. Depuis la gare, le dernier arrêt de bus ou autre. Vélo, trottinette ou à pied sont alors souvent les meilleures options. Google Maps veut vous simplifier la vie.

Nombreuses sont encore les personnes à ne pas retourner sur leur lieu de travail à cause de la pandémie amis Google Maps devrait pouvoir vous fournir encore davantage d’options pour vos trajets lorsque vous pourrez retourner au bureau. Ceci parce que le géant travaillerait à combler le trou sur les premiers ou derniers kilomètres de vos trajets.

Google Maps travaillerait à proposer des options pour les premiers kilomètres de vos trajets

Comme nous l’indique 9to5Google, la chercheuse Jane Manchun Wong a découvert que Google réfléchissait à de nouvelles options de trajets pour les “connexions au trafic public”, des options qui prendraient en charge le “premier kilomètre” pour certains trajets. Cela passe par les services de location de vélo, de voiture ou de deux roues et même de pousse-pousse. En prenant ainsi en charge tous ces segments, vous pourriez partir de chez vous et arriver jusqu’à votre destination finale en suivant toujours les directions de Google Maps.

Une découverte réalisée par Jane Manchun Wong

Jane Manchun Wong a aussi découvert que Google souhaite afficher des tarifs plus précis en partageant ses données avec des applications tierces comme Uber. Vous n’auriez alors plus à changer d’application pour déterminer s’il est avantageux ou non d’appeler une voiture. Difficile de savoir si Google déploiera ces fonctionnalités ou non. Peut-être seront-elles largement remaniées avant que ce ne soit le cas. Toujours est-il qu’il ne serait pas surprenant de voir arriver sur le service ces nouvelles options. Nombreuses sont les sociétés de location à proposer différents modes de transport dans leurs applications. Pourquoi pas Google Maps ?

Google Maps is working on route options with “Connections to Public Transit”, such as: – Car + transit

– Bicycle + transit

– Auto rickshaw

– Ride service

– Motorcycle + transit pic.twitter.com/hLlCZJG7Av — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020