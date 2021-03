Google Maps permettra bientôt de corriger manuellement les cartes

Google Maps est un service déjà très complet mais qui repose aujourd'hui beaucoup sur les voitures de Google envoyées pour arpenter les rues du monde entier...

Google Maps est un service de cartographie complet et abouti, vous en conviendrez facilement. Cela étant dit, pour proposer des cartes le plus à jour possible, le géant américain envoie ses voitures arpenter les rues aux quatre coins du globe. Ce qui prend un temps fou. Cela explique notamment pourquoi les mises à jour des tracés peuvent être longues à arriver. Ceci changera très bientôt.

Google Maps bientôt doté d’un outil d’édition

Pour rendre Google Maps aussi précis que possible, la firme de Mountain View envoie ses voitures dans les villes du monde entier comme au beau milieu de nulle part pour collecter des données et s’assurer que tout est bien répertorié comme dans la réalité. Malheureusement, il arrive qu’il y ait des ratés ou des modifications que Google ne voit pas…

pour ajouter des routes manquantes ou corriger un tracé

Dans ces cas-là, plutôt que d’attendre que Google corrige le souci sur ses cartes, le géant américain annonce l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’ajouter directement leurs propres données sur Google Maps. Selon le communiqué, “nous avons simplifié la manière de nous rapporter de modifications de routes avec un nouvel outil d’édition immersif. Lorsque vous voyez une route manquante sur maps.google.com, cliquez simplement sur le bouton menu sur le côté, allez ensuite dans ‘Éditer la carte’ et sélectionnez ‘Route manquante’. Le pouvoir de la cartographie est désormais entre vos mains !”

Bien évidemment, Google ne laisse pas n’importe qui effectuer ces modifications instantanément. Avant de voir apparaître la nouvelle route en question, Google évaluera le nombre de demandes d’éditions transmises par les utilisateurs, reflet apparent de son existence réelle. Voilà qui devrait en tous les cas aider la plate-forme à être plus précise et davantage à jour. Google précise que cette fonctionnalité sera déployée dans les mois à venir. Si vous aimez contribuer à ce genre de choses, encore un peu de patience.