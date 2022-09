Google Maps : les trajets respectueux de l’environnement arrivent en Europe

Google Maps propose ses trajets respectueux de l'environnement en Europe. Il devient aussi possible de renseigner le type de motorisation de son véhicule.

En octobre dernier, Google ajoutait de nouveaux trajets respectueux de l’environnement sur son service de cartographie et de navigation Maps. Aux États-Unis, il est possible depuis lors de choisir un trajet qui prend en considération des aspects comme la congestion du trafic et les voies les plus adaptées pour vous aire réaliser des économies de carburant. Dans le cadre de ses annonces autour de Maps, Google explique que la fonctionnalité sera disponible dans “près de 40” pays d’Europe, sans pour autant, malheureusement, fournir de liste précise. Google avait précédemment ajouté la fonctionnalité au Canada et en Allemagne.

Google Maps propose ses trajets respectueux de l’environnement en Europe

Tout comme aux États-Unis, ces trajets sont rarement les plus rapides, vous vous en doutez, il vous faudra donc choisir si vous avez absolument besoin d’arriver vite à destination ou non. Quoi qu’il en soit, Google Maps vous montera les deux trajets et, par défaut, l’option la plus respectueuse de l’environnement sera choisie lorsque la différence de temps total est assez légère. Mais si vous souhaitez tout de même conserver le trajet le plus rapide par défaut, sachez que vous pouvez définir ce comportement dans les paramètres de Google Maps.

Il devient aussi possible de renseigner le type de motorisation de son véhicule

Quoi qu’il en soit, que vous utilisiez cette fonctionnalité aux États-Unis, au Canada ou en Europe, Google propose aussi un paramètre qui vous permet d’indiquer à l’application quel type de véhicule vous conduisez. Vous pouvez donc spécifier que votre véhicule consomme de l’essence ou du diesel ou qu’il s’agit d’une hybride ou d’une voiture totalement électrique. Cette information aura une influence sur les trajets proposés, bien que nous ne sachions pas précisément dans quelle mesure.

Comme c’est souvent le cas avec les mises à jour Google, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité se fera progressivement dans les jours/semaines à venir. Un peu de patience si vous ne voyez pas cette option sur votre Google Maps.