Google Maps (enfin) de retour sur l’Apple Watch

Les services de cartographie sont aujourd'hui très pratiques, et très populaires. Ils permettent d'évoluer facilement et simplement dans des régions, des villes que l'on ne connait pas. Google Maps est probablement le plus populaire d'entre eux...

En 2017, des applications très populaires ont commencé à délaisser la prise en charge de l’Apple Watch, trop compliqué de parvenir à une expérience utilisateur suffisamment qualitative sur ce genre d’appareil. Parmi ces applications, Google Maps. Le géant de Mountain View n’avait alors pas expliqué sa décision, peut-être était-ce dû à un watchOS pas suffisamment mature, selon Google, pour fournir une expérience optimale… La situation change aujourd’hui.

Google Maps de retour sur l’Apple Watch

Cela étant dit, la firme américaine avait déclaré à l’époque que l’application serait un jour de retour sur la montre connectée d’Apple et la bonne nouvelle, c’est que ce jour est arrivé. Dans un communiqué de Google, on apprend que Google Maps est effectivement de retour et disponible sur l’Apple Watch. Si vous n’avez pas réussi à prendre vos marques avec Apple Plans, vous aurez désormais une alternative, probablement plus familière, avec Google Maps.

Vos directions de nouveau directement accessibles au poignet

Selon Google, il semblerait que la version de l’application pour la montre se synchronise avec la version smartphone, ce qui signifie que les utilisateurs pourront reprendre exactement là où ils étaient en passant d’un appareil à l’autre. “Obtenez des estimations de l’heure d’arrivée et des directions vers les destinations que vous avez enregistrées, comme la maison ou le travail, et d’autres lieux que vous avez sélectionnés dans l’application. Pour toutes les autres destinations, vous pouvez commencez à naviguer sur votre téléphone et reprendre où vous en étiez sur votre montre.”

Google précise que la disponibilité de Google Maps sur l’Apple Watch se fera pas palier dans les semaines à venir. Autrement dit, l’application n’est pas disponible pour tout le monde actuellement. Si vous ne la voyez pas encore, un peu de patience, ce sera bientôt le cas.