Google Maps désormais disponible comme widget pour l’écran d’accueil de iOS

Depuis la dernière version majeure en date d’iOS, il est possible d’en faire beaucoup directement sur l’écran d’accueil d’iOS grâce aux widgets. Aujourd’hui, c’est une application très populaire qui s’invite sur cet espace hautement personnalisable. En effet, Google Maps est disponible en tant que widget pour les intéressés. Explication.

Google Maps devient compatible sous forme de widget iOS

L’un des plus changements introduits par Apple dans iOS 14 fut la possibilité (enfin, diront certains) d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil. Cela a sensiblement modifié la manière dont les utilisateurs se servent d’iOS et cela a aussi conduit à l’apparition de nombreux widgets d’applications, donnant aux utilisateurs iOS un niveau de flexibilité et de personnalisation similaire à celui dont les utilisateurs Android profitent depuis des années.

Parfait pour les recherches rapides de navigation du quotidien

Si vous êtes un grand utilisateur de Google Maps, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Google a mis à jour son application Maps, celle-ci est désormais compatible avec les widgets de l’écran d’accueil. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, ce widget propose plusieurs options pour en profiter comme vous le voulez.

Par exemple, les utilisateurs peuvent rechercher facilement une localisation depuis le widget directement plutôt que de devoir lancer l’application. Il est aussi possible de naviguer facilement vers la Maison ou le Bureau. Le widget peut même permettre d’afficher des informations comme les restaurants à proximité. Google offre par ailleurs aux utilisateurs une autre option, le widget peut permettre de vérifier les conditions de trafic avant de partir ou les horaires d’ouverture de tel ou tel magasin.

Si vous voulez pouvoir utiliser ce widget Google Maps, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application installée sur votre appareil, et, bien évidemment, il faut que votre appareil tourne sous iOS 14 ou ultérieur.