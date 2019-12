Google Maps affiche les bornes de recharge compatibles avec votre voiture électrique

Pouvoir visualiser les stations essence sur un service comme Google Maps est extrêmement pratique. Avec les voitures électriques, on peut aujourd'hui visualiser les bornes de recharge électrique. Désormais, sur Google Maps, on peut filtrer le type de borne.

L’un des problèmes avec les voitures électriques, c’est leur besoin fréquent d’être rechargé. Et contrairement aux stations essence, les bornes de recharge électrique sont encore loin d’être aussi répandues. Et comme si cela ne suffisait pas, les connecteurs ne sont pas standardisés. Autrement dit, selon votre voiture, vous pourrez utiliser telle borne mais pas telle autre. D’où l’importance de pouvoir visualiser facilement les bornes compatibles avec son véhicule sur une carte.

Google Maps commence à filtrer les bornes de recharge électrique

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que, si vous êtes utilisateur de Google Maps, vous allez pouvoir profiter d’une toute nouvelle fonctionnalité lancée sur le service de cartographie. Il est désormais possible de lister les types de connecteur compatibles avec votre voiture. Une fois cette information renseignée dans l’application, Google Maps peut vous afficher uniquement les bornes compatibles. Google Maps permet depuis longtemps déjà de visualiser toutes les bornes à proximité mais, comme dit précédemment, puisqu’il existe divers types de connecteurs, la borne la plus proche n’est pas nécessairement la bonne pour votre véhicule.

Par exemple, les voitures électriques Nissan utilisent un connecteur CHAdeMO tandis que BMW et Volkswagen ont opté pour du CSS et Tesla un connecteur propriétaire. Pour cette dernière, la marque dispose cependant de ses propres bornes de recharge. Bien pratique. Malheureusement, comme très souvent, la fonctionnalité ne semble pour l’heure disponible qu’aux États-Unis. Mais qui sait, d’ici quelque temps nous pourrons en profiter dans l’Hexagone. Et chaque fois que vous prendrez votre voiture électrique et que vous chercherez une borne compatible, vous n’aurez plus aucun souci avec Google Map ! De quoi vous éviter bien du stress quand la batterie de votre voiture est presque à plat et que vous ne savez pas où la recharger…