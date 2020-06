Google : les notifications smartphone deviennent le choix par défaut pour l’authentification double facteur

L'authentification double facteur est un élément clef de la sécurité de nos comptes numériques aujourd'hui. Celle-ci permet d'assurer que c'est bien le propriétaire du compte qui agit. Encore faut-il que la méthode ne puisse être compromise.

L’authentification double facteur (2FA) est un très bon moyen de sécuriser ses comptes en ligne. En effet, même si un hacker venait à obtenir votre mot de passe, le code unique généré par les systèmes 2FA signifie que celui-ci ne sera pas en mesure de se connecter à votre compte dans la mesure où ce code est le plus souvent envoyé à votre smartphone.

Google utilisera les notifications smartphone par défaut pour le 2FA

Dans la majorité des cas, ces codes sont envoyés via SMS. Ce qui est une bonne chose. Mais si vous n’avez pas envie de vous embêter avec des SMS, sachez que Google a annoncé que, à compter de juillet, l’option par défaut pour ces vérifications 2FA sera la notification smartphone. Selon le communiqué, les notifications smartphone sont plus sécurisées que les messages texte ou les messages vocaux et elles sont aussi bien plus faciles à utiliser.

Plus simple et plus rapide que le bon vieux SMS

Selon le communiqué : “cela signifie que si vous vous authentifiez à votre compte Google et que vous êtes aussi authentifié(e) sur un smartphone, le système vous demandera de suivre les indications sur le téléphone pour valider votre tentative de connexion. Cela permettra d’améliorer la sécurité du compte tout en simplifiant le processus d’authentification en lui-même.” Cela étant dit, ceci ne fonctionnera que pour les comptes qui n’utilisent pas de clef de sécurité. Celles et ceux qui passent par une clef de sécurité comme Google Titan ne pourront en profiter dans la mesure où la clef sert d’identifiant physique lorsqu’il est branché sur l’appareil. Logique. Ces modifications devraient être déployées le 7 juillet mais il faudra très certainement patienter une semaine ou deux le temps que le changement soit en place pour tout le monde.