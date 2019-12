Google Lens vous permet de vous teindre les cheveux virtuellement

Se teindre les cheveux peut être un bon moyen de changer de tête. Encore faut-il que la couleur choisie vous convienne. Ne pas faire d'impair n'est pas une mince affaire, à moins de faire appel à un professionnel. Ou d'utiliser Google Lens...

Se teindre les cheveux est un moyen simple, rapide et peu onéreux de changer de look. Mais on ne sait jamais vraiment à quoi l’on ressemblera une fois la teinture définitivement posée. Jusqu’à présent, en tout cas. En effet, L’Oréal a travaillé en partenariat avec Google Lens sur un projet pilote proposant à celles et ceux qui le souhaitent de tester différentes couleurs de cheveux, de manière totalement virtuelle, vous l’aurez compris.

Google Lens et L’Oréal permettent d’essayer virtuellement une couleur différente pour ses cheveux

Si vous trouvez un produit Garnier Nutrisse ou Olia dans un magasin Walmart et que vous vous demandez à quoi vous ressembleriez avec cette couleur sur votre tête, il suffit de pointer l’application Lens sur le paquet du produit. Le système détectera alors la teinte que vous tenez dans la main et vous emmènera sur une page web dédiée. Là, vous pourrez utiliser un programme virtuel Garnier pour visualiser cette couleur de cheveux directement sur vos cheveux. Pratique pour savoir si cette couleur vous va bien au teint ou si vous devez la fuir immédiatement.

Simplement en pointant son smartphone vers le paquet d’une coloration

Le service n’est pour l’heure disponible que dans 500 magasins Walmart dans tous les États-Unis. Le logiciel d'”essayage virtuel” est proposée par la société Modiface, société qui a été rachetée par L’Oréal l’année dernière. Il s’agit là de la toute première fois que Google Lens propose un partenariat avec l’industrie des cosmétiques et de la beauté. La beauté virtuelle est un marché en pleine expansion et les fonctionnalités arrivent très rapidement. Avec YouTube AR Beauty, par exemple, vous pouvez essayer un rouge-à-lèvres pendant que vous regarder des vidéos. Le “studio” AR Target, quant à lui, vous laisse essayer virtuellement du maquillage en restant chez vous. Et ce n’est assurément pas terminé !