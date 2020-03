Google Lens s’intègre dans Google Maps pour les menus de restaurant

Google Lens est un formidable outil lorsque vous vous retrouvez face à des éléments dans une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas. Les traductions sont rapides et plutôt précises. Aujourd'hui, Google plus loin en l'intégrant dans Google Maps.

Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) dans un pays étranger à vous demander ce que vous alliez bien pouvoir commander en regardant la carte de menu ? Quand on ne comprend rien à la carte, la tâche est assez délicate. Pour éviter que ce soit la loterie pure et simple, vous pourriez désormais envisager d’utiliser Google Maps. En effet, selon un rapport de 9to5Google, il semblerait que la firme de Mountain View ait intégré Google Lens dans son application de cartographie.

Google Maps intègre Google Lens

Durant la Google I/O 2019, Google avait annoncé que Lens gagnerait bien la capacité d’analyser les menus d’un restaurant en scannant sa carte. Il semblerait donc que cette même fonctionnalité soit désormais intégré directement dans Google Maps. Les utilisateurs peuvent afficher la carte d’un restaurant et utiliser Google Lens pour analyser le menus. Certains plats populaires du restaurant seront mis en avant par Google pour que l’utilisateur puisse se faire rapidement et facilement une idée de ce qui est populaire et de ce qu’il pourrait commander.

pour traduire les cartes des restaurants

Si les utilisateurs peuvent évidemment toujours lancer Google Lens à côté pour effectuer cette opération, le fait qu’il soit intégré dans Google Maps permettra de gagner un peu de temps, a fortiori si vous êtes déjà sur Google Maps et que vous êtes à la recherche d’un restaurant pour votre repas. Si vous êtes utilisateur.trice Android, sachez que la fonctionnalité a déjà été déployée. Ce n’est pas encore le cas sur iOS. Pensez-y en tout cas durant vos prochains déplacements à l’étranger. Cela pourrait être bien pratique. Vous éviterez ainsi de commander un plat des plus étranges au goût douteux.