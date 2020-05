Google Lens peut désormais prononcer les mots qu’il traduit

Nos smartphones sont de formidables aides au quotidien. Avec leurs composants puissants et la multitude d'applications sur les stores, ils peuvent se révéler utiles quelles que soient les situations. Google Lens est parmi les indispensables.

Google Lens est un outil incroyablement utile. Il permet, grâce à la caméra du téléphone et à des algorithmes de reconnaissance de texte et de formes, de chercher une image simplement en pointant la caméra dessus. Google Lens est aussi capable de traduire à la volée un menu de restaurant écrit dans une langue étrangère, un panneau ou un document physique quelconque. Très appréciable. Et aujourd’hui, le service va plus loin encore.

Google Lens sait prononcer les textes qu’il scanne

Dans la dernière mise à jour en date de Google Lens, Google rend l’outil plus utile encore, et peut-être même pédagogique, en lui permettant non seulement de traduire les mots qu’il voit mais aussi de prononcer le texte original. Autrement dit, si vous voyagez à l’étranger et que vous souhaiteriez savoir comment on prononce tel ou tel mot ou phrase, cette fonctionnalité est exactement ce qu’il vous faut. Vous passerez ainsi moins pour un touriste et vous pratiquerez qui plus est la langue !

et peut même agir comme un petit scanner

Et ce n’est pas tout ce qu’apporte cette mise à jour. Google Lens est aussi désormais capable de proposer la sélection de mots. L’utilisateur peut alors sélectionner tel mot ou telle phrase et obtenir une explication directe. Comme vous le feriez habituellement avec une recherche Google. Google Lens devient aussi un simili-scanner. Scannez le texte avec Lens et sélectionnez “copier vers l’ordinateur”. Vous pourrez alors copier le texte scanné directement sur l’appareil de votre choix. Des nouveautés extrêmement pratiques qui devraient en n’en point douter faire de Google Lens un service incontournable pour les plus nomades d’entre nous. Et l’on peut faire confiance à Google pour peaufiner ces fonctionnalités au maximum. À suivre !