Google lance une extension Chrome pour vous montrer comment les publicités vous traquent

Les extensions de navigateurs permettent d'améliorer sensiblement nos sessions sur le Net. Elles peuvent aussi permettre de prendre conscience de certaines choses, notamment de la manière dont nous sommes suivis par les sites et autres annonceurs.

Les publicités sont partie intégrante de l’Internet mais contrairement à des publicités plus traditionnelles, celles que l’on peut voir dans le monde réel, si l’on peut dire, les publicités sur Internet sont plus intelligentes dans la mesure où elles peuvent vous suivre vous et vos habitudes de navigation. Autrement dit, les annonceurs savent ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas, ce que vous cherchez et peuvent ensuite vous proposer des publicités ciblées.

Google lance une nouvelle extension Chrome

Si vous êtes de ceux qui apprécient un peu de transparence sur ces sujets plutôt opaques, si vous aimeriez savoir ce que font précisément ces publicités lorsqu’elles vous traquent, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google vient de lancer une nouvelle extension pour son navigateur Chrome. Une extension baptisée Ad Transparency Spotlight qui, comme son nom l’indique, va vous montrer combien de publicités sont effectivement chargées sur la page sur laquelle vous êtes et quel genre d’informations sont utilisées pour proposer ces publicités.

pour davantage de transparence concernant les publicités ciblées

Selon le communiqué de Google, “notre nouvelle extension Ads Transparency Spotlight (Alpha) pour Chrome fait partie de notre initiative visant à donner davantage de visibilité aux gens quant aux données utilisées pour personnaliser les publicités et davantage de contrôle sur ces mêmes données.” Pour l’heure, cette extension ne fonctionne qu’avec les publicités de Google mais le géant américain espère bien pouvoir prendre d’autres plates-formes publicitaires en charge à l’avenir.

Cette extension ne bloque pas les publicités mais avec cette transparence dans le fonctionnement, les utilisateurs seront plus au fait des données qui sont utilisées pour leur proposer ces publicités. À eux ensuite de décider si cela leur convient ou non et de prendre les mesures adéquates.