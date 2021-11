Google lance un nouvel outil pour les utilisateurs souffrant de défauts d’élocution

Google veut aider les personnes souffrant de problèmes d'élocution avec une application, en bêta, qui vise à perfectionner encore la reconnaissance vocale.

Les personnes souffrant de défauts d’élocution peuvent avoir des difficultés à discuter avec les gens autour d’eux. Ceci dans la mesure où avec certains problèmes d’élocution, ils peuvent avoir du mal à se faire comprendre des autres. Cependant, Google espère pouvoir résoudre ce souci, ou tout du moins le réduire considérablement, en tirant profit de sa technologie de reconnaissance vocale.

Google veut aider les personnes souffrant de problèmes d’élocution

La reconnaissance vocale de la firme de Mountain View est en vérité l’une des meilleures du marché à l’heure actuelle, mais, aussi aboutie soit elle, elle montre assez rapidement ses limites avec les gens souffrant de défaut d’élocution, et ce, dans la mesure où il n’y a finalement pas beaucoup d’exemples sur lesquels s’appuyer pour former les algorithmes. C’est pour cette raison que Google avait lancé son projet “Relate” en 2018, pour améliorer ses technologies de reconnaissance faciale et les rendre plus accessibles à tous les utilisateurs, ou à un nombre encore plus grand tout du moins.

Une application, en bêta, qui vise à perfectionner encore la reconnaissance vocale

L’application est actuellement en version bêta, mais elle est capable de reconnaître ce que disent les gens ayant des problèmes à s’exprimer clairement. Les utilisateurs auront alors la possibilité de convertir ce qu’ils disent en texte, texte qui pourra alors être utilisé et collé, par exemple, dans des messages ou emails, ou plus simplement de le faire répéter à haute voix.

Dans la vidéo ci-dessous, il est question de Relate, évidemment, et l’on peut découvrir une petite démonstration des possibilités de l’application. Cela pourrait aussi être utile pour celles et ceux qui veulent échanger des étrangers, comme lorsqu’ils veulent commander une boisson dans un café. Le système fonctionnera aussi avec Google Assistant, lequel pourra reconnaître ces commandes vocales, aussi altérées soient-elles, et y répondre comme il se doit.

Comme dit plus haut, l’application est actuellement en bêta, mais la firme de Mountain View espère pouvoir enrôler davantage de testeurs des quatre coins du monde pour obtenir un maximum de retours et améliorer l’application. Si vous êtes intéressé(e), direction le formulaire Google Docs pour vous manifester.