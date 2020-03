Google lance un nouveau badge “Works With Chromebook” pour les accessoires

Il existe aujourd'hui des accessoires pour nos appareils électroniques pour à peu près tout. S'il est assez facile de trouver son bonheur, il faut faire attention à la compatibilité dudit accessoire avec son propre appareil. Et l'information est parfois peu claire.

Lorsque vous achetez un accessoire, quel qu’il soit, pour un ordinateur ou un smartphone ou une tablette, il est souvent inscrit sur la boîte, ou à défaut dans la fiche technique, si c’est compatible avec Windows ou macOS, avec Android ou iOS, etc. Parfois même, ce sont des pictogrammes qui donnent directement l’information. Mais Google Chrome OS n’a pas encore vraiment cette chance. Certains périphériques et accessoires fonctionnent très bien avec un Chromebook mais la compatibilité n’est jamais affichée clairement…

Google introduit un nouveau macaron, “Works With Chromebook”

La bonne nouvelle, c’est que Google vient d’annoncer aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau badge indiquant noir sur blanc “Works with Chromebook”, juste sous le logo de Chrome. Voilà qui ne saurait être plus explicite. Ce nouveau badge peut être utilisé dès à présent par les fabricants d’accessoires pour indiquer aux clients que leur produit fonctionnera très bien avec un ordinateur Google Chromebook. De quoi simplifier considérablement l’expérience d’achat et éviter quelques recherches fastidieuses et frustrations lorsque vient le moment d’utiliser ledit accessoire.

Pour garantir la compatibilité d’un accessoire avec un Chromebook

Selon Google, les accessoires porteurs de ce macaron auront été testés par la firme de Mountain View pour garantir leur compatibilité. Vous serez donc certain(e) de n’avoir aucun souci avec votre Chromebook. “Vous allez commencer à voir ce badge Works With Chromebook sur des accessoires certifiés aux États-Unis, au Canada et au Japon. Nous avons testé ces accessoires pour nous assurer qu’ils répondaient aux standards de compatibilité avec Chromebook. Quand vous verrez ce macaron, vous serez certain que le produit fonctionne parfaitement avec votre Chromebook.” Google en profitait pour lister certaines marques qui sont déjà compatibles et certifiées. On retrouve notamment Anker, Belkin, Logitech, Kingston ou encore Satechi, pour ne citer que celles-ci. Nul ne sait quand nous verrons arriver ce macaron en France. À suivre !