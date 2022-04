Google lance son app iOS Passer à Android

Google lance une application iOS pour Passer à Android. Simplifier le passage vers Android, certes, mais il reste toujours des points de friction.

Passer d’un système d’exploitation à un autre est un point de friction pour les utilisateurs à de nombreux niveaux, y compris dans le transfert des données, dans l’habitude à prendre d’une nouvelle expérience utilisateur et peut-être dans la disponibilité des applications. Aujourd’hui, Google simplifie le passage d’iOS à Android grâce à une nouvelle application iOS baptisée Passer à Android.

L’application en question nécessite un compte Google et une connexion active à Internet dans la mesure où le transfert des données est effectué via Google Drive.

À en juger par les captures d’écran de la fiche de présentation, on peut voir que les données typiques comme les Contacts, événements de l’Agenda, Photos et Vidéos sont transférées. Gardez cependant bien à l’esprit que certaines données d’applications peuvent ne pas être transférées. Il faudra donc trouver vous-même l’information et, dans le pire des cas, partir du principe que seules les données ci-dessus seront effectivement transférées.

L’application de Google permet aussi de déplacer les photos de iCloud à Google Photos, ceci, on s’en doute, pour gagner de nouvelles parts de marché. Cela étant dit, Google Photo est une option de stockage très solide et si vous comptez passer à Android pour de bon, c’est tout à fait logique. Nous ne saurions que trop recommander Google Photo, sans pour autant écarter totalement Microsoft OneDrive.

Simplifier le passage vers Android, certes, mais il reste toujours des points de friction

Dans la mesure où les applications ne sont pas déplacées, il faudra gérer de nombreux cas manuellement, en trouvant l’équivalent Android et l’installant, ce qui aurait pu être fait automatiquement. Peut-être dans de futures versions. Le transfert de données d’une version iOS à une version Android d’une app est bien plus problématique, requérant souvent une validation par le développeur. Cependant, ceci pourrait aussi être automatisé via un mécanisme de conversion, dût-il être fourni par le développeur lui-même, via une API. Ce n’est malheureusement qu’un rêve à ce stade.

On pourrait aussi espérer une option pour transférer ces données en mode filaire, mais malheureusement, il faut actuellement passer par le sans-fil, et donc le web. Ce qui peut prendre un certain temps si vous avez un appareil de 512 Go avec beaucoup de données.

Cette nouvelle application est cependant plus simple à utiliser que la méthode précédente qui était basée sur la sauvegarde via Google Drive. Espérons que tout ce processus continuera d’évoluer. Tout ce qui facilite le passage d’iOS à Android, et vice-versa, est une bonne chose pour les utilisateurs.