Google lance enfin son Nearby Share, pour concurrencer le AirDrop d’Apple

Après des mois de leaks et autres rumeurs, Google lance enfin officiellement son outil Nearby Share, le pendant Android de la fonctionnalité de partage d'Apple, AirDrop. Voici tout ce qu'il faut savoir de cette nouveauté.

Il aura fallu attendre longtemps mais Google est aujourd’hui fin prêt à lancer Nearby Share, l’équivalent pour Android de AirDrop chez Apple. L’outil de partage arrive aujourd’hui sur certains appareils Pixel et Samsung. Et la firme de Mountain View affirme “travailler avec [ses] partenaires pour proposer Nearby Share sur davantage de smartphones dans l’écosystème Android dans les prochaines semaines”.

Google officialise enfin son Nearby Share

Nearby Share permet d’envoyer et recevoir rapidement et facilement des fichiers des gens autour de vous et en utilisant plusieurs protocoles. L’outil vous montrera la liste des appareils proches de vous et une fois le destinataire sélectionné, celui-ci recevra une notification pour accepter ou refuser le fichier. Le système sélectionnera alors le meilleur protocole pour le transfert, que ce soit le Bluetooth, le Bluetooth Low Energy, le WebRTC ou le WiFi en peer-to-peer”. Autrement dit, vous pourrez partager des fichiers même sans être connecté à Internet.

Si vous vous inquiétez de voir arriver sur votre smartphone des notifications en tous genres pour des fichiers étranges, sachez que Nearby Share dispose de paramètres de gestion de la vie privée qui peuvent vous permettre de rester “caché”, visible à “certains contacts” ou à “tous les contacts”. Il est aussi possible de partager des fichiers anonymement si vous le souhaitez, vous n’avez alors pas besoin d’échanger les informations d’identité.

La compatibilité devrait s’étendre grandement dans les semaines/mois à venir

Nearby Share fonctionnera aussi avec les Chromebook dans les mois à venir. De quoi simplifier grandement les transferts enter un smartphone et l’ordinateur. Cette nouvelle version de Nearby Share sera davantage intégrée dans l’OS. Elle apparaîtra directement dans le menu Partage d’une photo, par exemple, juste sous la miniature de ladite photo. Il ne sera plus nécessaire de scroller via les options de nombreuses applications pour la trouver.

Google y aura mis le temps mais il est bon de savoir que le partage de fichiers sera ainsi simplifié. Espérons maintenant que le nombre de smartphones compatibles augmentera rapidement pour couvrir un maximum de l’écosystème Android.