Google lance de nouveaux outils pour gérer le stockage de Google Photos

Google lance de nouveaux outils pour mieux gérer le stockage désormais réduit proposé pour Google Photos. Voilà qui devrait aider au quotidien.

Google fait évoluer ses services et applications très fréquemment. Souvent en bien, en ajoutant ou peaufinant des fonctionnalités, mais parfois cela fait grincer des dents. Ce fut le cas récemment lorsque le firme de Mountain View a annoncé la fin du stockage gratuit illimité pour Google Photos. Aujourd’hui, Google lance de nouveaux outils pour mieux gérer ce stockage réduit.

De nouveaux outils pour gérer le stockage de Google Photos

Comme vous le savez certainement, Google mettra fin très bientôt au stockage gratuit et illimité sur Google Photos. Cela signifie que, avec ces changements, les photos que vous enverrez sur la plate-forme seront désormais comptabilisées dans la limite du stockage de votre compte Google. Et vous devrez donc payer si vous vous trouver à court, et que vous souhaitez continuer d’en envoyer, évidemment.

Notamment pour se débarrasser des photos et vidéos inintéressantes

Cela étant dit, pour vous aider à mieux gérer ce stockage, Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour Google Photos. Cela devrait permettre de réduire le gaspillage, en quelque chose. Parmi les nouveautés, on citera notamment la possibilité de supprimer des photos non intéressantes par lot. Google regroupera dans des dossiers des photos que ses algorithmes jugent floues ou des captures d’écran qui n’ont plus d’intérêt pour que vous les supprimiez facilement.

Selon le communiqué de Google, “aujourd’hui, nous commençons à déployer un outil dans l’application Photos pour vous aider à gérer facilement les photos et les vidéos que vous avez sauvegardées et qui vont compter dans votre espace de stockage. L’outil de gestion du stockage mettra par exemple en avant des photos ou vidéos que vous pourriez vouloir supprimer – comme des photos floues, des captures d’écran, de grosses vidéos – pour que vous puissiez gérer au mieux votre stockage. Vous pouvez aussi acheter davantage de stockage via Google One lorsque disponible.”

De plus, Google fournira aussi aux utilisateurs une estimation personnalisée de la durée restante avant remplissage du stockage. Google estime que, pour la plupart des utilisateurs, les 15 Go gratuits devraient permettre de tenir environ trois ans, mais cela varie d’un utilisateur à un autre, évidemment.