Google introduit un outil de calibration du capteur d’empreinte digitale pour son Pixel 6

Google propose un outil de calibration du capteur d'empreinte digitale pour le Pixel 6, pour le cas où celui-ci aurait un problème.

Les capteurs d’empreinte digitale sont devenus une mesure de sécurité presque standard dans nos smartphones aujourd’hui. Et malgré cela, bien qu’ils existent depuis de nombreuses années sur le marché, les smartphones Pixel 6 de Google ont des problèmes avec ce capteur. De nombreux utilisateurs rapportent que non seulement celui-ci est lent, mais certains s’inquiètent aussi que, si l’écran devait être remplacé, le capteur ne fonctionnerait plus puisque ce dernier est intégré dans l’écran. Voici aujourd’hui une solution officielle.

Cela étant dit, sur la page dédiée aux mises à jour et réparations diverses des Google Pixel, la firme de Mountain View propose désormais un outil de calibration de ce capteur d’empreinte digitale pour le Pixel 6. Il convient de préciser que cet outil n’est pas conçu pour être utilisé de manière régulière, mais plutôt dans l’éventualité où l’écran dudit téléphone aurait été remplacé. L’outil viendra alors recalibrer le capteur pour que celui-ci puisse être utilisé normalement.

L’outil en question rendra aussi le processus de réparation plus facile. Si vous avez l’intention d’apporter votre appareil à un magasin de réparation tiers ou si vous souhaitez procéder au remplacement vous-même, vous pourrez faire fonctionner le capteur d’empreinte digitale de nouveau en lançant l’outil de calibration.

De plus, comme XDA le suggère, un autre cas d’utilisation possible serait le suivant : si vous commencez à utiliser une ROM custom ou que vous procédez à des modifications logicielles diverses qui pourraient interférer avec le capteur, cet outil pourrait aider les utilisateurs à faire fonctionner le tout sans trop de difficulté.

Autrement dit, si vous avez un souci avec votre capteur d’empreinte digitale, n’hésitez pas à utiliser ce nouvel outil dédié. Pensez-y, cela pourrait vous éviter de renvoyer votre smartphone, ou pire, d’en acheter un autre. Il est toujours bon de voir un fabricant penser à ce genre de chose, et surtout les mettre à disposition des clients.