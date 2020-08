Google Images met davantage en avant les licences des images

Si Google Images est un outil de recherche extrêmement performant pour trouver une image, celui-ci permet aussi, malheureusement, de reprendre des images sous licence, pas nécessairement libres de ce genre d'action.

Le problème avec Google Images, c’est que tout le monde peut chercher une image, la télécharger et l’utiliser sans donner à son créateur le crédit qui lui est dû. Cela peut être extrêmement frustrant pour les photographes professionnels, notamment, qui tentent de vivre de la vente de leurs clichés et qui les voient volés ainsi et utilisés sans la moindre compensation. Google en est conscient et propose aujourd’hui une nouvelle solution.

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité pour les images sous licence

En conséquence, certains photographes ont pris des mesures tout aussi extrêmes pour empêcher Google Images de référencer leurs travaux. Cela a un impact direct sur Google aussi mais la bonne nouvelle, c’est que la firme de Mountain View cherche à corriger le problème. Ou tout du moins à sensibiliser sur la délicate question de la licence d’une photo. Le moteur de recherche introduit aujourd’hui des labels sur les images qui sont soumises à licence. Autrement dit, dès lors que vous cherchez une image en ligne, le label vous indiquera quelles images peuvent être utilisées.

Une étiquette peut apparaître pour sensibiliser à l’existence d’une licence

Google permettra aux photographes d’embarquer les informations de licence via les métadonnées ou des données structurées pour celles et ceux qui hébergent les images sur leur propre site. Selon le communiqué du géant américain : “Lorsque vous spécifiez des informations de licence pour les images de votre site, l’image peut s’afficher avec un badge ‘Licensable’ sur les aperçus dans Google Images. Cela indique aux internautes que des informations concernant la licence sont disponibles pour cette image et offre un lien vers la licence en question dans la visionneuse, ce qui permet de consulter davantage de détails quant aux possibilités d’utilisation de ladite image.”

Si vous êtes intéressé(e) pour cet ajout d’informations relatives à la licence de vos images lorsque celles-ci sont vues via Google Images, direction le site de Google pour les détails de la marche à suivre.