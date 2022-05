Google I/O 2022 : le récapitulatif complet

Si vous avez manqué la Google I/O 2022 ou si vous souhaitez simplement un résumé complet, voici le récapitulatif qu'il vous faut.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, Google a organisé sa conférence annuelle pour les développeurs I/O en présentiel, dans l’emblématique Shoreline Amphitheatre. Un événement en partage, donc, qui a permis au géant américain de dévoiler nombre de détails sur des avancées en termes d’intelligence artificielle et autre. Google a aussi trouvé le temps de mettre en avant certains produits à venir. Si vous n’avez pas pu suivre la conférence en direct, voici les annonces principales de ce Google I/O 2022.

Pixel 6a

Google a certes teasé son prochain flagship durant cette conférence, mais le nouveau Pixel 6a de la firme de Mountain View a clairement fait sensation. Disponible en précommande à partir du 21 juillet, le smartphone à 449 $ embarque la puce maison Tensor AI et une caméra 12 MP, le tout avec la dernière version en date de l’outil d’édition Google Magic Eraser. L’entreprise promet aussi cinq ans de mises à jour de sécurité pour ce Pixel 6a.

Pixel 7

Google n’a donné qu’un bref aperçu de son prochain flagship, mais nous avons enfin pu voir les Pixel 7 et 7 Pro. Selon l’entreprise, ces deux appareils embarqueront la nouvelle génération de puce Tensor et proposeront un design repensé en aluminium recyclé. Aucune indication quant à leur tarif et à leur disponibilité. Nous devrions tout savoir cet automne.

Pixel Watch

Après des mois de leaks divers, Google a enfin confirmé la Pixel Watch. La montre connectée arrive cet automne et proposera un écran quasiment sans bord avec une “couronne tactile”. Elle fonctionne sous Wear OS 3 et s’intègre parfaitement avec le logiciel Fitbit pour les fonctionnalités de suivi de la santé et du sport. La Pixel Watch sera disponible en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro. Google promet de donner davantage de détails dans les mois à venir.

Google déclarait aussi que des entreprises comme Samsung, Fossil et Montblanc commercialiseront aussi de nouveaux appareils Wear OS plus tard cette année.

Pixel Buds Pro

S’il faudra certainement attendre un peu avant de pouvoir profiter des Pixel 7 et Pixel Watch, les nouveaux écouteurs true wireless Pixel Buds Pro à 199 $ arriveront, eux, plus tôt. Le 28 juillet prochain, pour être exact, avec des précommandes qui ouvriront le 21 juillet. Parmi les fonctionnalités intéressantes, la connectivité multipoint, la certification IPX4 et la réduction de bruit active. L’audio spatial sera aussi de la partie lorsque connecté à un smartphone Pixle compatible.

Android 13

Avec l’introduction du design Material You, la personnalisation fut un grand aspect d’Android 12. La prochaine version de l’OS mobile de Google poursuit dans cette voie avec de nouvelles fonctionnalités dédiées pour personnaliser plus encore son appareil. Il sera par exemple possible de définir une langue par défaut différente pour vos apps. Une autre fonction permet de faire mieux concorder les icônes dans leur palette de couleur sur votre écran d’accueil.

Android 13 introduira aussi une nouvelle app Wallet, avec la possibilité de stocker des documents d’identité (selon les pays). La sécurité étant aussi très importante pour Google, Android 13 viendra effacer automatiquement l’historique de votre presse-papiers.

Et après des années de négligences, Google va enfin proposer des fonctionnalités spécifiques aux tablettes. Android 13 prendra notamment en charge le multitâche sur les grands écrans, avec une barre des tâches revue et une vue partagée. En outre, la firme de Mountain View explique qu’elle mettra à jour nombre de ses propres apps pour profiter pleinement de ces fonctionnalités tablette.

Outre cet accent sur le logiciel, Google travaille aussi à la conception d’une nouvelle tablette. Nous avons eu un très bref aperçu d’une Pixel Tablet, laquelle devrait être lancée dans le courant de l’année 2023. Et comme avec nombre d’appareils montrés aujourd’hui par Google, les détails ont été très minces. Nous savons simplement qu’elle devrait être très similaire à un Nest Hub. Et elle profitera des puces maison Tensor.

Si vous voulez tester Android, la bêta 2 est disponible au téléchargement.

Nouvelles lunettes de réalité augmentée

Alors que l’on pensait la keynote terminée, Google avait encore quelques annonces sous son chapeau. La firme de Mountain Viw travaille ainsi sur une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée, censées “faire tomber les barrières de la communication”. Le prototype montré par Google permettrait de traduire le langage oral en offrant des sous-titres traduits en temps réel au porteur. Google n’a pas dévoilé le nom de ce prototype, ni donné une quelconque date de disponibilité.

Le reste

Ce ne serait pas une I/O si Google n’informait pas son public quant à ses dernières avancées sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Cette année 2022 n’a pas fait exception. La firme de Mountain View avait beaucoup à dire sur le sujet, mais il faut surtout s’attendre à des améliorations dans Traduction (qui s’est récemment enrichie de 24 langues supplémentaires) et à une nouvelle app “AI Test Kitchen” qui offre une démonstration du modèle d’apprentissage LaMDA 2.

L’entreprise a aussi annoncé des mises à jour pour Workspace, YouTube et Lens. L’une des plus intéressantes étant peut-être la Vue Immersive de Maps pour explorer les destinations touristiques populaires.