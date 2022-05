Google I/O 2022 : ce qu’il faut savoir avant le début des festivités

La conférence Google I/O 2022 aura lieu les 11 et 12 mai. Que nous réserve le géant de Mountain View ? Petit tour d'horizon.

Google I/O, la conférence annuelle de l’entreprise pour les développeurs, aura lieu les 11 et 12 mai. L’année dernière, la firme de Mountain View en avait profité pour dévoiler Android 12, son nouveau projet Starline de chat vidéo ainsi que des mises à jour majeures pour Wear OS. Nous ne savons pas exactement ce que le géant a dans ses cartons pour la conférence de cette année, mais nous sommes impatients.

Selon les rumeurs, nous pourrions avoir droit à de nouveaux smartphones Google Pixel, une nouvelle Pixel Watch et Android 13. Si tout ceci n’est que pure spéculation, il y a de fortes chances que Google prépare de grandes annonces pour sa conférence I/O 2022. Voici ce qu’il faut savoir.

Comment suivre la Google I/O 2022 en direct

La Google I/O est à suivre gratuitement sur io.google/2022 et l’événement sera aussi être enregistré, disponible donc en rediffusion. Vous pouvez aussi créer un compte développeur Google si vous voulez recevoir les informations par email sur la conférence et suivre les événements virtuels.

Ce que Google pourrait annoncer

Android 13

Il est très probable que Google nous donnera un aperçu de la prochaine version majeure d’Android, Android 13. Elle sera encore en plein bêta test, mais nous devrions découvrir certains détails d’importance. Le Android Developers Blog nous a déjà montré un certain nombre de paramètres, fonctionnalités et améliorations par rapport à Material You d’Android 12. android 13 devrait arriver en août ou septembre prochain.

Pixel 6A

Durant la conférence I/O 2019, Google introduisait la première version A, d’entrée de gamme, de son Pixel, le Pixel 3A. Puis, il y a eu les Pixel 4A et 5A en mai et août, à cause de la pandémie. Selon les rumeurs, Google devrait reprendre son planning normal cette année et introduire le 6A durant l’I/O. Selon plusieurs leaksters, le 6A pourrait disposer de la puce Google Tensor des 6 et 6 Pro ainsi que d’un écran OLED 6,2 pouces et un poinçon.

Pixel Watch

Si Google possède déjà Fitbit et travaille sur Wear OS avec Samsung, l’événement de cette année pourrait voir l’entreprise plonger enfin dans le marché des smartwatches avec la Pixel Watch. Design minimaliste, fonctionnalités de santé, trois versions différentes, or, gris ou noir, 32 Go de stockage, il y aurait de quoi faire.

Pixel Fold et Android 12L pour les smartphones à écran pliable

Android 13 n’est peut-être pas la seule version majeure d’Android que nous pourrions voir durant cette conférence I/O. Google a déjà teasé Android 12L, version adaptée aux tablettes et smartphones avec écran pliable. D’ailleurs, Google pourrait officialiser son propre smartphone à écran pliable plus tard cette année. Peut-être pourra-t-on apercevoir la bête durant la conférence.

Google Stadia

Il est possible de la plate-forme de cloud gaming Stadia fasse une apparition. Selon des rumeurs, Google proposerait sa technologie de streaming de jeux vidéo aux entreprises tierces, y compris Peloton, sous le nom Google Stream. Si cela est avéré, nous pourrions avoir droit au changement de nom officiel durant la conférence I/O.