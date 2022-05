Google Home peut simplifier grandement la gestion de vos courses

L'assistant numérique vocal Google Home peut vous aider dans votre corvée des courses, en gérant votre liste au quotidien, à la voix ou non, et même en allant jusqu'à la commande.

Faire ses courses peut être un cauchemar. Entre les parkings pleins, les heures d’affluence, la queue, les stocks limités et autres joyeusetés, difficile de blâmer celles et ceux qui n’en peuvent plus. Google Home dispose de certains outils que vous pouvez utiliser, y compris l’assistant vocal, bien évidemment, pour rendre la corvée moins difficile.

Les deux principales fonctionnalités sont la gestion des listes de courses – entièrement contrôlables par la voix – et Google Shopping, anciennement Google Express, qui s’intègrent parfaitement dans Google Home.

Ces astuces peuvent sembler simples, mais lorsque vous aurez commencé à les utiliser, vous vous rendrez compte qu’elles rendent le shopping bien moins chaotique, a fortiori si vous êtes le genre de personne à aimer que tout se déroule sans accro.

Gérer sa liste de courses facilement

Google peut gérer des listes pour tout, mais nous nous concentrons aujourd’hui sur les listes de courses. Vous pouvez créer une liste via votre appareil Google Home ou via l’Assistant dans l’app Google Home.

Via votre appareil Google Home

Dites “OK Google, crée une liste de courses” ou donnez-lui le nom qui vous convient. Google devrait confirmer qu’il a bien créé la liste et vous demander ce que vous voulez y ajouter.

Vous pouvez ajouter des éléments tout de suite ou plus tard ou manuellement via l’app, par exemple, si vous avez oublié les œufs. Ensuite, vous pouvez dire “OK Google, qu’y a-t-il sur ma liste de courses ?” et Google vous répondra.

Via l’app Google Home

Ouvrez l’app Google Home. Tapotez sur le microphone. Dites “Commencer une liste de courses” ou “Commencer une liste” (Google vous demandera comment vous voulez l’appeler.) Ajoutez ce que vous voulez à la voix ou manuellement et demandez à Googel ce qu’il y a dans votre liste.

Supprimer un élément

Désolé, mais dire “OK Google, supprimer 10 paquets de Curly de ma liste de courses” ne fonctionne pas. Il faut accéder à la liste de courses via l’application Google Home et les supprimer manuellement.

Une liste de courses sur l’app Google est le moyen le plus sûr de ne rien oublier avant de partir faire vos courses, mais vous pouvez aussi acheter directement.

Pour ce faire, ouvrez la liste manuellement dans l’app Google Home. En bas de l’écran, tapotez sur Acheter et vous arriverez sur Google Shopping.

Acheter avec Google Shopping

Vous pouvez acheter pratiquement tout via Google Shopping, anciennement Google Express. Il n’y a pas de frais d’abonnement, mais vous devrez vous acquitter des frais de livraison du magasin. Parfois, un magasin proposer la livraison gratuite si votre commande atteint un certain montant. Vous pouvez procéder à l’achat par la voix via Google Home ou sur le site. Le fonctionnement est très similaire.

Le site Google Shopping fonctionne comme n’importe quel site de e-commerce. Vous cherchez ce que vous voulez, l’ajoutez dans votre panier et procédez au paiement. De nombreuses offres personnalisées vous seront proposées, toutes basées sur votre historique d’achat.

Vous avez aussi un accès facile à vos listes de courses, vous pouvez réorganiser les éléments, les status et l’historique de vos commandes, et même passer d’un compte à l’autre.

Acheter avec Google Home par la voix

Commencez par dire “OK Google, achetez du papier toilette chez Carrefour” (ou tout autre magasin de votre choix). Google va lister une sélection de papiers toilette, différentes marques, prix et magasins, et vous choisissez en disant oui ou non. Une fois votre décision prise, Google vous demandera si vous voulez autre chose. Si vous dites “Non, payer”, Google enverra le récapitulatif sur votre téléphone pour que vous puissiez vérifier et procéder à la commande.

Acheter dans l’app Google Home

Le fonctionnement est similaire à l’achat par la voix, mais vous avez cette fois le visuel en plus. Ouvrez l’app Google Home et tapotez sur le microphone. Vous pouvez soit discuter directement avec Google, soit tapotez sur les bulles de réponse. À votre convenance.