Google Home permettra bientôt d’ajuster la sensibilité de détection du OK Google

Si les assistants numériques vocaux peuvent être très pratiques dans une maison, il arrive malheureusement assez régulièrement qu'ils fassent preuve de zèle et se déclenchent inopinément. Google proposera bientôt une solution pour son Google Home.

Si vous avez un assistant numérique vocal à la maison, il vous est déjà très probablement arrivé de le voir se déclencher parce que vous avez dit une phrase relativement proche de son déclencheur. Parfois même est-ce la télévision qui réveille l’assistant. Rien de dangereux mais c’est parfois dérangeant. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les possesseurs d’appareils Google Home. Il sera bientôt possible d’ajuster la sensibilité du déclenchement.

Google Home permet de régler la sensibilité du OK Google

Google a travaillé ces dernières semaines sur le sujet et propose une mise à jour permettant d’ajuster la sensibilité de la détection du OK Google. Ainsi, en adaptant cette sensibilité à votre convenance, Google Home sera plus ou moins réactif. Pour celles et ceux qui n’utilisent pas Google Assistant très souvent mais qui ont un appareil Google Home, diminuer la sensibilité permettra de moins souvent le déclencher de manière accidentelle.

Parfait pour éviter les déclenchements inopinés ou éviter de se répéter

Et d’un autre côté, les utilisateurs les plus fréquents qui n’aiment pas devoir répéter et/ou crier pour se faire entendre depuis l’autre bout de la pièce et déclencher l’Assistant sur Google Home augmentera cette fameuse sensibilité. Google précise que la mise à jour sera déployée progressivement. Si vous n’avez pas encore cette nouvelle fonctionnalité, un peu de patience, elle finira bien par arriver. Nous n’avons pas encore pu la tester, impossible donc de juger de son efficacité, mais c’est en tous les cas une bonne chose que Google soit conscient du besoin. Nul doute que l’implémentation de cette solution sera efficace, ou à tout le moins utile.