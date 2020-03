Google Home : l’audio via Bluetooth enfin réparé ?

Les enceintes connectées, bien que sujettes à controverse eu égard à leur intrusion dans notre vie privée, sont assez bien accueillies dans les foyers français. Elles servent notamment à diffuser de la musique facilement. Les Google Home sont parmi les plus populaires.

Les enceintes connectées Google Home s’utilisent surtout pour diffuser sa musique préférée directement depuis leur service de streaming préféré. Cela étant dit, ce n’est pas la seule option pour profiter de sa musique. Les produits Google Home peuvent aussi tirer profit du Bluetooth. Sur le papier tout du moins car malheureusement, la fonctionnalité est à ce jour loin d’être pleinement fonctionnelle. Mais la firme de Mountain View pourrait l’avoir enfin réparée.

Le Bluetooth des Google Home bientôt réparé ?

Depuis la fin de l’année 2018, les utilisateurs se plaignent que les connexions Bluetooth (depuis un smartphone ou vers d’autres enceintes) sont plus que délicates. Celles-ci se perdent en effet après quelques minutes seulement. Impossible de profiter de sa musique via Bluetooth dans de telles conditions, c’est certain. Autrement dit, la fonctionnalité est bel et bien inutile. Cela étant, il semblerait que les utilisateurs entrevoient aujourd’hui la lumière au bout du tunnel. Google a ainsi confirmé être en train de tester un correctif à ce sujet. Nulle mention de la date à laquelle celui-ci serait prêt à être déployé mais c’est en tous les cas une bonne nouvelle après de trop nombreux mois de silence de la part du géant américain.

Google annonce travailler actuellement sur un correctif

Il existe cependant un moyen de contourner le problème si vous souhaitez absolument diffuser la musique de votre smartphone sur votre Google Home. Comme le rappelle Android Police, vous pouvez utiliser l’application mobile dédiée Google Home pour diffuser l’audio de votre appareil via WiFi vers l’enceinte. Il vous faudra pour ce faire une connexion à Internet mais c’est bien plus stable que via Bluetooth. Dans l’état actuel des choses tout du moins. Et il reste cela dit toujours aussi désastreux d’utiliser le Bluetooth pour envoyer l’audio vers d’autres enceintes… Espérons que le correctif évoqué par Google soit rapidement validé et que la mise à jour corrective arrive vite.