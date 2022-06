Google Hangouts disparaîtra à l’automne

Google s'apprête à débrancher définitivement Hangouts. Le géant américain commence à inviter les utilisateurs à migrer sur Google Chat.

Comme tous les géants de la tech, Google n’est jamais à court d’idées. Cela se traduit par le lancement, à plus ou moins grande échelle, de nombreux produits et services. Certains deviennent très populaires et connaissent une longue existence, d’autres ne sortent jamais de la phase de test. En ce qui concerne la messagerie instantanée, la firme de Mountain View a toujours eu quelques difficultés. Elle fera ainsi bientôt disparaître Google Hangouts.

Google s’apprête à débrancher définitivement Hangouts

Les quelques irréductibles qui l’utilisent encore devront dire adieu à ce qui est probablement l’application de chat la plus résistante de Google. Google Hangouts sera débranché dans quelques mois. Le géant américain a annoncé qu’elle commencera à migrer les utilisateurs de Hangouts vers Chat avant que le service ne plus du tout disponible, en novembre 2022. Si vous utilisez encore Hangouts sur mobile, vous verrez un message à compter d’aujourd’hui pour passer, soit à l’application indépendante Chat, soit au Chat dans Gmail. “Hangouts a été remplacé par Google Chat”, peut-on lire dans la notification.

Le géant américain commence à inviter les utilisateurs à migrer sur Google Chat

Sur Gmail, Google ne commencera pas à proposer cette migration aux utilisateurs de Hangouts avant le mois de juillet. Le client web de Hangouts restera accessible jusqu’en novembre et l’entreprise explique que les utilisateurs auront “au moins” un mois d’avertissement avant que la page web de la plate-forme ne les redirige automatiquement vers le site de Chat. Si vous utilisez encore activement Hangouts, Google promet aussi que vos conversations seront automatiquement transférées sur la nouvelle application. Cela étant dit, vous pouvez aussi utiliser le service Takeout pour télécharger une copie de vos données.

Google prépare le retrait de sa marque Hangouts depuis quelque temps, pour la remplacer par ses services de messagerie plus récents. Il n’est donc pas surprenant de voir le géant américain décider enfin de tirer le rideau définitivement. Et bien que Hangouts n’ait jamais connu la même popularité que certains concurrents, le service avait ses fans.