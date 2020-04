Google Fi augmente temporairement le volume de data pour tous ses utilisateurs

Face à cette période de crise et ce confinement imposé dans de nombreux pays, tous les moyens sont bons pour rester connectés, connectés avec ses proches et avec son travail. Les géants de la tech ont pris un certain nombre de dispositions en ce sens.

Pour aider à rester connecté(e) pendant cette crise sanitaire, Google annonce aujourd’hui qu’il allait augmenter de manière temporaire les volumes de données à tous ses clients qui utilisent son service Google Fi. Au total, ce sont désormais pas moins de 30 Go que les utilisateurs peuvent consommer, soit le double de l’offre Google Fi classique. Et cette augmentation s’applique à tous les clients, quels qu’ils soient.

Google Fi augmente les limites de données de ses abonnés

L’opérateur mobile virtuel Google Fi propose plusieurs offres à ses clients des États-Unis. Il y a notamment l’abonnement Google Fi Flexible, avec ses 15 Go de données mensuel. Une fois ce cap atteint, les débits sont sensiblement ralentis. Il y a aussi le Google Fi Unlimited, qui est en réalité pas vraiment illimité puisque à partir de 22 Go de données consommés, le débit se voit réduit. Rien de très différent de ce que l’on connaît avec nos opérateurs en France. Pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus et au confinement imposé, Google a donc décidé d’augmenter cette limite de données. L’offre Flexible reçoit ainsi le double tandis que l’offre Unlimited bénéficie de 8 Go supplémentaires. Toujours sympathique, a fortiori quand c’est gratuit. Google précise cependant que la limite de données est toujours effective, tout comme la réduction des débits en cas de dépassement. Une fois les 30 Go atteints, le débit diminuera et il faudra payer un extra de 10$ par Go pour retrouver un débit normal.

Les clients Américains bénéficient désormais de 30 Go

Cette augmentation dans les volumes maximales est temporaire. Elle est mise en place depuis le 1er Avril et nul ne sait précisément jusqu’à quand Google la proposera. Probablement jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 soit enfin derrière nous. Ce qui pourrait prendre encore de longues semaines, voire de longs mois. Google Fi n’est pas le seul opérateur à faire un geste en cette période difficile. Plusieurs autre opérateurs américains ont déjà notamment annoncé qu’ils annulaient les suspensions de lignes et autres impayés dans le cas où les clients n’auraient plus les moyens de s’acquitter de leurs facteurs de téléphone.