Google fête le 10ème anniversaire du Play Store avec un nouveau logo

Le Google Play Store fête ses 10 ans et la firme de Mountain View a décidé de marquer l'événement.

Le Play Store a officiellement 10 ans et Google a décidé de marquer l’occasion. En plus d’un nouveau logo en parfaite harmonie avec l’esthétique actuelle du géant américain (voir ci-dessus), il y a une promotion dès à présent qui offre 10 fois le nombre de Play Points pour celles et ceux qui y font des achats.

La firme de Mountain View avait lancé le Play Store en 2012 pour regrouper tous ses magasins en ligne sous une seule et même bannière : les apps Android Market, la musique, les livres électroniques et les vidéos. Vous pouviez alors acheter tout ce que Google proposait via l’un des nombreux sites ou un certain nombre d’applications différentes. Pendant un temps, vous pouviez même parcourir un kiosque numérique et des produits hardware comme des appareils Nexus et des Chromebook. Le service a été, sans surprise, très populaire, étant donné son importance sur Android, avec plus de 2,5 milliards de personnes qui utilisent le store chaque mois depuis 190 pays.

L’anniversaire marque aussi une vraie évolution du service. L’entreprise avait rebaptisé Play Newsstand en Google News en 2018 et faisait disparaître Play Music en 2020 lorsqu’il mettait fin à YouTube Music. Cette année, Google retire sa section Movies & TV pour replacer tout ce contenu dans l’app TV. Le Play Store reste intact, mais est bien plus centré sur les apps qu’il ne l’était il y a 10 ans.

Le Play Store a aussi eu son lot de controverse. Bien que le système anti-malware de Play Protect et les différents processus de sécurité ont rendu le store plus digne de confiance qu’à ses débuts, il y a encore des applications douteuses qui parviennent à passer les radars. Google a aussi connu des difficultés avec ses différentes politiques. Le créateur de Fortnite, Epic Games, et d’autres ont accusé Google d’interdire, ou presque, l’utilisation de systèmes de paiement tiers et même d’aller jusqu’à bloquer les accords avec les fabricants. Google avait renforcé ses directives en juin, rendant obligatoire que de nombreuses applications utilisent le système de facturation du Play Store.

L’Union Européenne avait partiellement mis à mal cette approche avec une loi rendant obligatoire la possibilité d’accès à des plates-formes de paiement tierces. D’autres régulateurs ont exigé des changements similaires. Aussi important que puisse être le Play Store pour Android et Google dans sa globalité, il y a des chances qu’il perde quelque peu de sa superbe, ou tout du moins de son importance, dans les années à venir.