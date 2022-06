Google facilite la synchronisation entre les smartphones Android et les Chromebook

Google renforce les liens entre les smartphones Android et les Chromebook avec la version 103 de Chrome OS.

Google déploie actuellement la version 103 de Chrome OS, laquelle inclut des fonctionnalités venant simplifier le partage de certains éléments entre les Chromebook et les appareils Android. Par exemple, la firme de Mountain View avait annoncé durant le CES que Phone Hub allait recevoir une mise à jour. Depuis le Chromebook, vous pourrez accéder instantanément aux dernières photos prises avec votre téléphone, même sans être connecté.

Lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone, celle-ci apparaîtra automatiquement dans la section Photos Récentes de Phone Hub – qui permet de contrôler certaines fonctionnalités de votre appareil mobile depuis votre ordinateur portable -. Vous devrez encore cliquer sur l’image pour la télécharger, mais c’est une option plus élégante que d’aller sur le site Google Photos ou de vous l’envoyer par email.

Autre nouveauté, la connexion rapide d’un Chromebook à Internet. Lorsque vous tentez de connecter un Chromebook à un réseau Wi-Fi qui est déjà enregistré sur votre smartphone Android, vous pouvez utiliser Nearby Share. Allez dans l’onglet réseau Wi-Fi dans les paramètres internet sur votre téléphone. Après avoir sélectionné l’option Partager, vous pouvez tapoter sur le bouton Nearby et choisir le Chromebook que vous voulez connecter. Le Chromebook devrait alors pouvoir se connecter automatiquement et enregistrer en même temps les identifiants.

De plus, Google révélait que l’app Chrome OS Screencast annoncée il y a quelques jours allait être déployée cette semaine. Vous pourrez l’utiliser pour enregistrer et procéder à quelques éditions sur les vidéos.

Plus tard cet été, les Chromebook pourront aussi être appairés rapidement à des centaines de modèles de casques et écouteurs Bluetooth, y compris, évidemment, les Pixel Buds. Le Fast Pair sauvegardera l’accessoire sur votre compte Google, pour que votre Chromebook et votre smartphone Android puissent les utiliser facilement.

Google déclarait aussi que d’autres fonctionnalités seront déployées prochainement pour que les Chromebook et les appareils Android soient encore plus liés. Le géant américain entend bien concurrencer Apple sur ce segment. La firme de Cupertino propose depuis longtemps une profonde intégration entre les différents appareils de son écosystème, avec des fonctionnalités comme le partage de mot de passe Wi-Fi ou la synchronisation des photos via iCloud…