Google, Facebook et Nvidia annulent leurs conférences

La menace du nouveau coronavirus bouscule le calendrier des grands évènements du monde de la high-tech.

Prévu pour avoir lieu du 12 au 14 mai prochain, la conférence annuelle de Google dédiée aux nouveautés de l’écosystème Android n’aura finalement pas lieu : “En raison des inquiétudes suscitées par le Covid-19 et conformément aux recommandations du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement Google I/O au Shoreline Amphitheatre“. Elle devait accueillir pas moins de 5000 participants (journalistes, analystes, développeurs et autres influenceurs) en provenance du monde entier.

Un porte-parole de Google précise que les équipes travaillent d’ores et déjà sur une manière inédite de faire ses annonces. A priori, on devrait se diriger vers des diffusions en direct avec des vidéos enregistrées à l’avance : “Nous explorons de nouvelles façons de connecter et de soutenir notre communauté mondiale de développeurs. Restez à l’écoute.”

Facebook renonce à la F8 Developer Conference

Après avoir officialisé sa non-venue à la GDC 2020 (avant le report de l’événement), le réseau social de Mark Zuckerberg a décidé d’annuler sa conférence qui était planifiée pour début mai et où de nombreux développeurs, créateurs et entrepreneurs avaient prévu de se rencontrer : “C’était une décision difficile à prendre, F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et c’est l’une de nos façons préférées de vous rendre hommage, mais nous devons donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos partenaires développeurs, de nos employés et de tous ceux qui aident à mettre en place F8.”

Organisée depuis 2007 au palais des congrès à San José, aux États-Unis, la conférence Facebook F8 Developer Conference verra ses annonces se faire par le biais de vidéos et programmes en direct. Les développeurs se réuniront avec des événements organisés localement.

La GTC 2020 de Nvidia se transforme suite à son annulation

L’édition 2020 de la GPU Technology Conference (GTC) à San José en Californie est déprogrammée à cause de l’épidémie de coronavirus. Un événement à suivre en streaming est en préparation : “Nvidia a décidé de transformer sa conférence, la GTC 2020, qui devait se dérouler du 22 au 26 mars, en un événement en ligne en raison des inquiétudes grandissantes autour du coronavirus. Cette décision est un reflet de nos priorités, à savoir la santé et la sécurité de nos employés, nos partenaires et nos clients.”

La WWDC d’Apple bientôt annulée ? Dans l’immédiat, Apple n’a pas encore annoncé les dates de sa Worldwide Developers Conference qui a généralement lieu début juin. A noter que les conférences Computex, Microsoft Build, Hello Tomorrow ou encore Viva Technology sont aussi menacées, tandis que la AWS Summit Paris, la Adobe Summit et Google Cloud Next ont été annulées.