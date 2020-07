Google Fabricius permet de déchiffrer les hiéroglyphes

Traduire les langues étrangères n'est pas chose aisée. Cela demande une certaine connaissance, ou des outils technologiques modernes très évolués. Et c'est plus ardu encore avec des langues mortes tombées dans l'oubli. Cela n'empêche pas certains d'y travailler.

La communication passe par toutes les formes. Nul besoin de la technologie pour ce faire. Aujourd’hui, nous communiquons principalement par écrit avec des caractères que nous connaissons tous, ou presque, mais à l’époque, les gens utilisaient des images. L’une des formes les plus connues était très probablement les hiéroglyphes des Égyptiens…

Google Fabricius vous laisse jouer et apprendre les hiéroglyphes

Comme avec la plupart des langues, à moins que vous ne l’ayez apprise comme il se doit, vous ne comprenez rien à ce qui est ainsi écrit. Il faut alors faire appel à un traducteur. Google propose par exemple depuis plusieurs années Google Translate. Aujourd’hui, la firme de Mountain View lance un nouvel outil baptisé Fabricius, un outil qui offre la possibilité de décoder les hiéroglyphes. Pour ce faire, Fabricius tire profit d’une technologie qui a le vent en poupe, le machine learning ou apprentissage machine.

Selon le communiqué de Google, “jusqu’à présent, les experts devaient compulser manuellement des livres et des livres pour traduire et déchiffrer les langues anciennes, un processus qui est resté inchangé depuis plus d’un siècle. Fabricius dispose du premier outil numérique, lequel est qui plus est publié en open source pour permettre de futurs développements dans l’étude des langues anciennes, capable de décoder les hiéroglyphes égyptiens grâce au machine learning.”

Une expérimentation à découvrir si vous êtes curieux

L’application propose plusieurs modes, dans un mode Apprentissage qui vous offre une brève introduction sur le sujet des hiéroglyphes. Il y a aussi un mode Jeu qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres messages en hiéroglyphes. Google précise que l’ensemble n’est pas encore parfait ni précis mais c’est un moyen assez drôle d’envoyer des messages à ses amis. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Google pour découvrir cette nouvelle application.