Google explique comment il a entraîné son IA pour les effets de lumière du mode portrait

L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos appareils. Y compris, évidemment, dans nos smartphones. Et elle est intégrée dans de nombreux domaines, notamment pour la photo.

L’intelligence artificielle ne cesse de s’améliorer, de se perfectionner et de se révéler toujours plus impressionnante et utile. On la retrouve aujourd’hui intégrée dans de nombreux appareils, parfois assez inattendus. La photo a beaucoup à gagner avec cette technologie, et on l’a déjà vu maintes fois. Google l’utilise d’ailleurs énormément.

Google explique l’entrainement de son IA

Si les fabricants de smartphones utilisent depuis assez longtemps maintenant des modules caméras avec moult capteurs, Google avait pris l’option de s’en tenir à une seule caméra mais d’utiliser l’IA pour booster la qualité des photos. Et le résultat était très réussi, il faut l’admettre. Cela étant dit, le géant de Moutain View a fini par inclure plusieurs capteurs.

Mais cette décision ne signifie pas l’arrêt du travail sur le côté logiciel dans le traitement des clichés. Google se repose toujours beaucoup sur l’intelligence artificielle pour améliorer les photos de ses appareils et dans un récent post de blog, la firme américaine révèle comment elle a entraîné son IA dédiée à la lumière du mode portrait pour obtenir ces effets lumineux si réalistes, effets qui sans cela nécessitent des équipements lourds et onéreux.

en charge de l’éclairage dans le mode portrait

Selon les mots de Google : “nous avons généré les données d’entrainement en photographiant 70 personnes différentes via le système d’illumination computationnelle Light Stage. Ce module d’éclairage sphérique comporte 64 caméras avec des points de vue différents et 331 sources lumineuses LED programmables individuellement. Nous avons photographié chaque individu avec chaque LED individuellement, ce qui a permis de générer leur champ de réflexion, ou leur apparence lorsqu’éclairé par les différentes sections de cet environnement sphérique.”

Les résultats sont très impressionnants et peuvent donner à vos sujets un meilleur aspect selon des conditions d’éclairage variées, et ce même si ces dernières ne sont vraiment pas idéales. Certes, l’on obtiendrait évidemment de meilleurs résultats avec un éclairage réel, naturel ou artificiel, mais réussir à obtenir ce niveau avec un simple smartphone et uniquement via le logiciel reste vraiment remarquable. Et il ne fait aucun doute que cela se perfectionnera encore avec le temps.