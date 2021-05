Wear OS est légèrement à la traîne par rapport à watchOS. Pour y remédier, Google et Samsung ont décidé de travailler ensemble pour améliorer l'ensemble.

Avec l’émergence sur le marché des appareils dits wearable, il a fallu mettre au point de nouveaux systèmes d’exploitation. Si, au tout début de l’aventure, il existait de nombreux systèmes propriétaires, rapidement, les propositions d’Apple et Google, watchOS et wear OS, se sont imposées. Aujourd’hui, ce dernier éprouve encore quelques difficultés par rapport à la version de la marque à la pomme. Une situation qui pourrait être corrigée grâce à Google et Samsung.

Google et Samsung ensemble pour améliorer Wear OS

Une rumeur récente affirmait que pour la prochaine smartwatch Samsung, en lieu et place de Tizen, Samsung pourrait se tourner vers Google Wear OS. Il semblerait que cette rumeur avait vu juste, d’une certaine manière. Mais la vérité est finalement plus significative que cela. Samsung ne se contentera pas d’utiliser le système d’exploitation de Google. Durant la conférence I/O 2021, Google a annoncé un partenariat avec Samsung dans l’objectif d’améliorer Wear OS.

En prenant notamment le meilleur de Wear OS et Tizen

Selon l’annonce de Google, il s’agira essentiellement de fusionner Wear OS et Tizen dans une seule et même plate-forme, laquelle reprendra donc le meilleur des deux mondes. Cela devrait permettre d’obtenir des applications qui se lancent plus rapidement, une interface utilisateur plus fluide, une meilleure autonomie, tout en simplifiant la création d’applications pour les développeurs.

“Pour les performances, nos équipes ont déjà collaboré et permis aux applications de se lancer 30 % plus rapidement sur les dernières puces avec des animations d’interface plus fluides. Pour augmenter l’autonomie, nous avons travaillé à optimiser les couches les plus basses du système d’exploitation – en tirant avantage des composants basse consommation pour une meilleure gestion de l’énergie. Cela inclut moult optimisations bien pratiques comme la possibilité de démarrer le cardiofréquencemètre de manière continue durant la journée, d’analyser votre sommeil toute la nuit durant, tout en ayant de la batterie pour le lendemain. Finalement, notre plate-forme unifiée rendra aussi plus facile aux développeurs la création de superbes applications pour la montre.”

Cette collaboration est très intéressante. Plus particulièrement dans la mesure où Wear OS a encore de grosses marges de progression tandis que Tizen bénéficierait grandement d’être davantage visible. Peut-être qu’avec cette association, le grand public aura droit à des smartwatches mieux à même de concurrencer l’Apple Watch. À suivre !