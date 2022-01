Google et Ford veulent intégrer de petits radars dans davantage d’appareils

Google et Ford travaillent sur un standard Ripple pour intégrer des radars dans davantage de produits grand public.

Si certains de nos appareils connectés sont déjà capables de prouesses pour le moins époustouflantes, et très utiles dans nos vies quotidiennes, il y a encore beaucoup à faire pour les intégrer comme il se doit et les rendre vraiment tout à fait indispensables. Google en est parfaitement conscient et s’entoure de celles et ceux qui font les technologies qui comptent dans ce domaine. En se rapprochant notamment de Ford et d’autres partenaires pour un standard très intéressant.

Google et Ford travaillent sur un standard Ripple

Les radars pourraient bientôt se retrouver intégrés dans des technologies bien plus personnelles, si l’on peut dire, que les smartphones et autres enceintes connectées Google. 9to5Google rapporte que Google, Ford et quatre autres partenaires viennent de publier les spécifications d’un standard Ripple qui pourrait apporter un petit radar à davantage d’appareils, tout en respectant la vie privée de l’utilisateur. Le framework, hébergé par la Consumer Technology Association, permet, en théorie, à n’importe quel fabricant d’appareil d’utiliser un radar à petite échelle pour des tâches comme celles existantes du contrôle gestuel sans toucher l’appareil au suivi de la santé ou de l’exercice physique en passant par la détection de l’occupation d’un bâtiment.

Les premiers détails sont actuellement disponibles sur GitHub, avec un accent particulier mis sur l’interopérabilité entre les différents types de radar. Les développeurs devront tout d’abord ajouter leurs cas d’utilisation via des extensions, mais l’équipe Ripple espère pouvoir intégrer ces extensions dans de futures versions du standard.

L’implication de Google et de Ford est tout à fait logique. Les deux géants ont déjà utilisé des radars dans certains de leurs produits, comme le Nest Hub ou le système d’aide à la conduite Ford Co-Pilot 360. Plus il y aura une prise en charge importante de l’industrie pour le radar, plus le grand public pourra en profiter dans des produits qui leur sont dédiés. Une chose est sûre, si ces radars devenaient plus que de simples fonctionnalités bonus dans nos produits connectés, ce pourrait être une très bonne chose. À suivre !