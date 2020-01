Google est devenue “méconnaissable” selon d’anciens employés

D'anciens salariés de longue date décrivent un changement dans la culture du travail de l'entreprise qui s'est opéré tout au long de l'année 2019.

L’entreprise qui a laissé tombé le mantra “Don’t be evil” en 2014 a perdu de sa superbe en quelques années, devant faire face à des polémiques de plus en plus fréquentes sur sa récolte massive de données. Tantôt blâmé pour la surveillance induite par ses assistants connectés, en une occasion directement espionnés par ses propres employés, tantôt pour la lecture des emails sur son service Gmail, le géant était aussi accusé directement d’avoir espionnés des enfants via YouTube et d’avoir conclu un contrat avec le réseau d’hôpitaux catholiques Ascension pour collecter des données sur 50 millions de patients américains. Son sytème d’exploitation, Android, est de plus en plus systématiquement envisagé comme son principal outil de récolte de données. Mais les dissensions touchant Google ne viennent pas toutes de l’extérieur. Les employés de la firme commencent eux aussi à prendre du recul, ce que certains vont jusqu’à appeler une “fuite des cerveaux“.

Des désaccords internes

Les co-fondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin ont démissionné de leur poste de PDG et président de la société de holding Alphabet au début du mois de décembre, marquant la fin d’une ère. La direction est désormais laissée à Sundar Pichai, et des employés de longue date se plaignent désormais de changements apportés au processus de gestion des ressources humaines et à la transparence du management. En 2018, le Projet Dragonfly, un projet secret de Google de moteur de recherche censuré pour la Chine, a fait grand bruit en interne comme le rapporte CNBC.

Une hiérarchie plus verticale

Un autre tournant a été les révélations de parachutes dorés dont ont bénéficié d’anciens cadres, dont Andy Rubin (fondateur d’Android), malgré des allégations de conduite sexuelle inappropriée le concernant. Le mois dernier, les employés ont organisé un rassemblement dans le cadre de la suspension de quatre employés qui ont ensuite été licenciés, reprochant à l’entreprise la disparition de son côté “ouvert” et transparent. En 2019, Google a disparu du Top 10 des firmes où il fait le mieux travailler. Des vétérans de 7, 9, 11 ou 12 ans d’expérience, ayant tous démissionnés, ont témoignés auprès de CNBC. Ils regrettent l’augmentation de la distance entre travailleurs et dirigeants au cours de l’année écoulée. Selon eux, ce n’était pas ce que les fondateurs avaient à l’esprit.