Google Duo pour le web accueille désormais jusqu’à 32 participants

Avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises par les gouvernement, les services de visioconférence ont été très sollicités. Certains ont su tirer leur épingle du jeu, tous, ou presque, se sont améliorés. Google Duo continue de le faire.

Google Duo existe depuis un certain temps maintenant avec la pandémie de Covid-19, le service a été très demandé. Les gens sont de plus en plus nombreux à travailler ou étudier de chez eux et avoir de fait besoin de la visioconférence pour maintenir le contact. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui utilisent Duo. Si vous avez l’habitude d’utiliser la version web de la plate-forme, sachez que Google vient d’augmenter le nombre maximal de participants par session.

Google Duo pour le web passe à 32 participants maximum par session

Selon un tweet de Sanaz Ahari, directeur produit et design chez Google, Google Duo pour le web peut désormais accueillir jusqu’à 32 participants simultanés par session. Ces changements dans Duo sont disponibles avec la dernière mise à jour en date de Chrome. Assurez-vous donc d’avoir cette dernière version pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Voilà qui devrait permettre de simplifier encore davantage les réunions de travail, ou autre.

Une nouveauté disponible avec la dernière version de Google Chrome

Google n’a eu de cesse d’augmenter le nombre d’utilisateurs sur Duo. En mars dernier, le géant de Mountain View annonçait que le nombre maximal de participants par session passait de 8 à 12. Aujourd’hui, il grimpe à 32. Voilà qui place Google Duo à égalité avec Apple FaceTime. Toujours bien loin de Skype et ses 50 utilisateurs et plus loin encore de Zoom qui autorise jusqu’à 100 participants. Voire 500 si l’extension Large Meeting est en place. Toujours est-il que ces améliorations sont bienvenues. Il y a quelques semaines, Google simplifiaient aussi la participation aux appels de groupe en permettant de rejoindre une session via un simple lien, nul besoin d’avoir un compte. Pratique.