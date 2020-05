Google Duo : les appels vidéo à plusieurs arrivent sur la version web

En cette période de confinement, chacun est invité à rester le plus possible chez lui. Un confinement qui permet d'étouffer la propagation du Covid-19. Les solutions de visioconférence sont plus demandées que jamias. Les services s'adaptent. C'est le cas de Google Duo.

Avec des centaines de millions de personnes encore confinées chez elles à cause de la pandémie de Covid-19, les applications et services permettant de réaliser des appels vidéo sont plus populaires que jamais. Les développeurs en profitent aussi pour adapter leurs offres. C’est le cas par exemple pour Google Duo. Selon Google, le service permettra très bientôt de profiter des appels vidéo à plusieurs directement via le web.

Les appels vidéo de groupe bientôt disponibles sur la version web de Google Duo

Jusqu’à présent, les appels à plusieurs sur Duo n’étaient disponibles que via l’application mobile iOS ou Android. Selon un communiqué officiel de Google, “dans les prochaines semaines, vous pourrez réaliser des appels vidéo à plusieurs avec Duo sur le web, à commencer par Chrome, et profiter aussi d’une nouvelle disposition à l’écran vous permettant de voir davantage de gens en même temps.” Des améliorations très bienvenues. On se demande même pourquoi la chose n’était pas possible jusqu’à aujourd’hui. Toujours est-il que cette nouveauté permettra sans l’ombre d’un doute d’augmenter encore davantage sa base d’utilisateurs.

Une nouveauté très bienvenue

Google annonçait dans le même temps qu’il serait plus facile de rejoindre une visioconférence, en cliquant simplement sur un lien. “Pour simplifier encore davantage les réunions, vous pourrez inviter n’importe qui qui dispose d’un compte Google à rejoindre un appel à plusieurs avec un simple lien.” Duo existe depuis plusieurs années maintenant mais l’explosion de la popularité de Zoom a donné des idées à nombre de développeurs de services et applications similaires. Microsoft a procédé de la même manière avec Skype et Facebook a introduit des fonctionnalités d’appel vidéo dans ses services Facebook Messenger et WhatsApp. Comme Google le précise, il faudra cependant patienter encore quelques semaines avant de pouvoir en profiter.