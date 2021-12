Google Drive vous empêchera bientôt de partager des fichiers qui violent ses conditions d’utilisation

Google Drive va commencer à contrôler le contenu des fichiers et empêcher le partage des fichiers qui ne respectent pas les conditions d'utilisation.

Le stockage dans le cloud est extrêmement utile. Vous pouvez y déposer des fichiers et synchroniser ces derniers sur tous vos appareils, et vous pouvez aussi les partager avec des tiers très rapidement. Cela étant dit, il semblerait que, très bientôt, Google commence à “contrôler” les fichiers que vous partagez, et plus particulièrement les fichiers qui, selon ses algorithmes, viendraient enfreindre les conditions d’utilisation de son service.

Dans un post publié sur son blog, Google explique que, chaque fois qu’un fichier est identifié comme ne respectant pas ses conditions d’utilisation ou directives en place, l’utilisation de celui-ci pourra être restreinte. Le fichier en question sera marqué explicitement, avec une indication visuelle à côté de son nom, et lorsqu’un fichier est ainsi restreint, les utilisateurs ne pourront plus le partager. Le système appliquera par ailleurs cette restriction de manière rétroactive à celles et ceux avec qui vous auriez déjà partagé ledit fichier.

Selon le communiqué de Google, “désormais, le propriétaire d’un contenu dans Google Drive recevra un email lui indiquant que la restriction a été mise en place et l’informant de la manière dont il peut demander une analyse approfondie s’il estime que c’est une erreur. Pour les contenus dans les Drive partagés, c’est le responsable du Drive partagé qui recevra la notification.”

Google précise que ce contrôle a été mis en place pour prévenir d’éventuels abus de son service, certaines personnes se servant de Google Drive pour héberger des contenus illégaux, comme des malwares, des fichiers pornographiques, etc. Une fois encore, sur le papier, c’est une bonne, mais il faudra voir comment les choses se passent réellement. Si la détection n’est pas suffisamment fine et que nombre de vos fichiers se retrouvent restreints par erreur, c’est toute l’expérience Google Drive qui pourrait être impactée.

Google explique par ailleurs sur son blog que les utilisateurs disposeront d’un système dédié pour faire une demande d’analyse approfondie s’ils estiment qu’un fichier a été restreint par erreur. Nul ne sait à l’heure actuelle combien de temps il faudra pour que cette analyse soit effectuée, mais l’on se doute bien que ceci pourrait être problématique dans certaines situations.