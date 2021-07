Google Drive : une mise à jour permet de bloquer les spammers

Google Drive permet enfin de bloquer les spammers, une nouvelle fonctionnalité bien pratique.

Le cloud offre un certain nombre d’avantages en termes de productivité. Parmi ceux-ci, la possibilité de synchroniser rapidement et facilement son travail avec ses amis, collègues et autres camarades de classe. Ceci étant dit, pouvoir partager des fichiers dans le cloud peut aussi être source d’abus, avec des spammers et autres trolls qui utilisent ces services pour partager n’importe quoi. Google Drive a décidé de prendre des mesures.

Google Drive permet enfin de bloquer les spammers

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que, si vous utilisez Google Drive, la firme de Mountain View a commencé à déployer une mise à jour permettant enfin de bloquer les spammers. Avant cela, chaque fois que vous receviez du spam ou un quelconque fichier non demandé d’un étranger, il fallait le supprimer manuellement et/ou le signaler. Un jeu du chat et de la souris des plus fastidieux.

Une nouvelle fonctionnalité bien pratique

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent bloquer l’émetteur une fois pour toutes pour que ce genre d’incidents ne se reproduise plus. Selon le communiqué de Google, utiliser cette fonctionnalité de blocage vous permettra de :

empêcher un autre utilisateur de partager du contenu avec vous à l’avenir. Cela peut être utile, par exemple, si l’autre utilisateur est connu pour envoyer du spam ou du contenu abusif.

supprimer tous les fichiers et dossiers existants partagés par un autre utilisateur. C’est un moyen facile de se débarrasser du spam ou du contenu abusif partagé par un utilisateur en particulier.

supprimer l’accès d’une autre personne à votre contenu, même si vous aviez partagé quoi que ce soir avec elle.

Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité, ne vous inquiétez pas. Comme à l’accoutumée, Google déploie de manière progressive cette mise à jour. Le géant américain précise que le process peut prendre jusqu’à 15 jours. Encore un peu de patience et vous la verrez enfin.