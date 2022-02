Google dLight, une lampe de bureau que vous ne pourrez (probablement) jamais acheter

Google n’est pas un inconnu en ce qui concerne les produits pour la maison connectée. Le géant américain commercialise depuis un certain temps maintenant des enceintes et autres thermostats connectés. Ce n’est donc finalement pas vraiment une surprise d’apprendre que la firme de Mountain View a mis au point une lampe baptisée “dLight”, selon un tweet publié par Ben Gold qui partageait une photo du produit.

Si vous aimez ce que vous voyez sur la photo ci-contre, sachez malheureusement que nous avons une mauvaise nouvelle pour vous puisqu’il semblerait que vous ne pourrez jamais l’acheter. Au premier regard, cette lampe semble n’avoir rien de spécial, affichant un look plutôt simple et propre, et c’est finalement pour cela qu’on la trouve réussie. Pour le reste, rien de très exotique, la lampe profite d’une tête qui peut être orientée vers le haut ou vers le bas à loisir, ce qui aurait été pensé pour fournir un meilleur éclairage durant les vidéoconférences.

Et dans la mesure où de nombreux employés de Google ont travaillé de chez eux pendant la pandémie et qu’ils sont encore nombreux à le faire, l’existence de cette lampe de bureau est assez logique. Cette dernière dispose par ailleurs du logo Google Assistant, ce qui laisse entendre qu’elle intègre l’assistant numérique vocal du géant américain. Voilà qui aurait pu faire des émules parmi le grand public mais, comme dit précédemment, ce ne sera pas le cas puisque cette lampe n’est proposée qu’aux employés de la firme de Mountain View.

Dommage de ne pas avoir opté pour une commercialisation en bonne et due forme. Nombreux auraient été les particuliers à adorer mettre les mains sur une telle lampe. Mais qui sait, peut-être que Google reconsidèrera la chose si la demande est là. À suivre !

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk

— Ben Gold (@bengold) February 11, 2022