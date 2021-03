Les géants de la tech se retrouvent assez régulièrement face à la justice pour des raisons diverses et variées, parfois à tort, d'autres à raison. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est Google qui ira, pour son mode Incognito dans Chrome.

La gestion des données personnelles est au coeur de nombreux débats ces derniers temps. Les géants de la tech se retrouvent souvent sous le feu des projecteurs. Et parfois, des actions en justice sont intentées contre ces firmes, pour des motifs plus ou moins justes. Aujourd’hui, c’est Google qui devra défendre son cas au sujet de Chrome et de son mode Incognito.

Google devra défendre le mode Incognito de Chrome face à la justice américaine

Google n’a en effet plus d’autre choix que de se préparer à une action en justice. La firme de Mountain View devra plus précisément défendre le mode Incognito de son navigateur Chrome. Comme Bloomberg l’explique, la juge Lucy Koh a refusé la requête de Google de débouter la demande de recours collectif. La juge estime que Google “n’a pas notifié” les utilisateurs qu’elle collectait tout de même un certain nombre de données lorsque le mode Incognito était activé, ce qui donnent aux plaignants matière à poursuivre leur recours collectif.

Le géant est accusé de ne pas avoir explicité suffisamment le fonctionnement de cette option

Les plaignants accusent Google d’avoir trompé les utilisateurs, expliquant que leurs données personnelles restaient privées alors que la firme de Mountain View continuait de suivre leurs habitudes. Le géant de la recherche avait répondu que les utilisateurs ont accepté les conditions d’utilisation, et notamment celles quant à la gestion de la vie privée, et de fait, savaient que Google collectait des données. La firme a même, selon elle, avertit que le mode Incognito n’était “pas synonyme d”invisible'” et que les sites pouvaient toujours voir une certaine activité.

Impossible, à ce stade, de savoir si ce recours collectif aboutira ou non. Et même si cela devait être le cas, nul ne sait si cela aura des conséquences notables. Les recours collectifs conduisent souvent à un dédommagement financier pour les plaignants qui représentent une fraction des dommages causés. Les limitations du mode Incognito sont bien connus chez les utilisateurs aguerris de ce mode. Il ne s’agit là que de maintenir une certaine distance avec les sites, notamment en empêchant de les voir inscrits dans l’historique et de laisser des cookies, mais pas en bloquant tout trafic qui pourrait vous identifier.

Difficile par contre de savoir si le grand public est conscient de ce comportement du mode Incognito. C’est là tout l’enjeu de cette action en justice. Celle-ci pourrait forcer Google à expliciter encore davantage ce qu’il collecte et ce qu’il ne collecte pas. La plainte sert aussi de critique plus générale envers les entreprises qui ont pris la mauvaise habitude d’enfoui très profondément les informations importantes concernant la gestion de la vie privée de leurs utilisateurs. Rares sont ceux qui lisent ces textes attentivement de bout en bout, et cela peut avoir des graves conséquences.