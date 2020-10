Google dévoile une nouvelle enceinte connectée baptisée Nest Audio

Les enceintes connectées ont le vent en poupe. Le marché est très porteur. Les fabricants l'ont bien compris. Et Google n'est pas prêt à lâcher son emprise. Le géant dévoile aujourd'hui une nouvelle référence baptisée Nest Audio. Présentation.

Il y a quelques mois, plusieurs rumeurs évoquaient le fait que Google pourrait lancer une nouvelle enceinte connectée Nest avant la fin de l’année. Étant donné que Google opère, lentement mais sûrement, la transition de certains de ses produits vers la marque Nest – une opération confirmée avec la sortie du Nest Hub Max -, il était assez logique de penser qu’une enceinte Nest viendrait remplacer le désormais vieillissant Google Home. Voici le Nest Audio.

Google dévoile sa nouvelle enceinte connectée, Nest Audio

Celles et ceux qui sont actuellement à la recherche d’une nouvelle enceinte connectée intelligente seront probablement intéressés d’apprendre que Google vient ainsi d’officialiser le Nest Audio. Ce qui est intéressant concernant cet appareil, c’est qu’il semble venir se positionner entre le vieux Google Home et le Home Max. Selon le communiqué de Google, le Nest Audio est 75% plus puissant que le Google Home et offre des basses 50% plus fortes.

Autrement dit, si vous cherchez une enceinte connectée qui puisse aussi faire office de haut-parleur “classique” avec une très bonne qualité de son, le Nest Audio pourrait être parfait. Celui-ci dispose aussi d’un certain nombre de fonctionnalités que l’on trouve sur le Nest Mini, comme le traitement en local. Cela signifie que Google Assistant sera plus rapide dans la mesure où vos requêtes n’auront pas besoin d’être transmises à un serveur dans le cloud pour être traitées.

Entre le Google Home et le Google Home Max en terme de son

Google introduit aussi ce qu’il a baptisé Media EQ. Cela permet à l’enceinte d’ajuster elle-même ses paramètres audio selon ce que vous écoutez, que ce soit de la musique, des podcasts, des livres audio ou autre. Il y a aussi un IQ ambiant qui permet d’ajuster le volume automatiquement selon le niveau de bruit de fond dans la pièce. Le nouveau Nest Audio est vendu 99,99€. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes mais les livraisons ne sont pas attendues avant le 5 octobre.