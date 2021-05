Google dévoile son Projet Starline, pour des échanges vidéo ultra-réalistes

Les vidéoconférences sont très populaires ces derniers temps, dû à la pandémie de Covid-19. Mais l'ensemble reste encore très perfectible. Google travaille sur quelque chose de très novateur dans le domaine.

Il y a un certain nombre de constantes dans l’univers, comme la vitesse de la lumière. Mais qui aurait pu penser que la qualité moyenne des webcam de nos ordinateurs portables puisse en être une ? Il faut en tous les cas bien admettre que celle-ci n’a pas franchement évolué ces dernières années. Et 2020 est arrivée avec une pandémie de Covid-19 rendant obligatoires, ou presque, les communications vidéo. Il est donc urgent de reprenser les vidéoconférences. Certains fabricants, comme Lenovo, sont déjà sur le coup. Google veut aller plus loin avec son Projet Starline.

Avec son Projet Starline, Google veut rendre les vidéoconférences plus vraies que nature

La firme de Mountain View a décidé d’aller bien plus loin avec son projet Starline. Il s’agit là d’un système de vidéoconférence qui repose sur la capture 3D plutôt que la capture vidéo. Le sujet semble ainsi avoir un volume et être présent physiquement juste devant vous parce que vos yeux et votre cerveau peuvent percevoir de petits détails comme la parallaxe, un ingrédient crucial pour détecter une simple image plate en 2D d’un ensemble très réaliste en 3D.

En se basant sur la captation 3D et non vidéo

Le Projet Starline vient donc capturer chaque personne dans un modèle 3D grâce à un faisceau de caméras et transmettre les données à l’autre participant. La machine de ce dernier génère ensemble le rendu. La jeune femme et son bébé ci-dessous sont ainsi générés en 3D en temps réel. Impressionnant !

https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/original_images/chichi_v3_480p_F7WtiQJ.gif

L’un des grands défis, ici, est d’obtenir une latence la plus faible possible pour que la conversation soit le plus naturel possible. Le moins lag viendrait mettre à mal le réalisme de l’expérience mais fort heureusement, Google dispose de son propre réseau de fibre optique et en tire pleinement profit. C’est aussi d’ailleurs l’une des forces de son service Google Cloud.

Cette technologie utilise un écran 3D un peu spécial pour afficher les images avec une vraie impression de 3D. Ces écrans font d’ailleurs actuellement l’objet d’énormément de recherche et développement dans le monde entier. L’idée est que l’écran affiche constamment plusieurs rendus calculés à des angles différents. Ainsi, selon votre position par rapport à la dalle, vous verrez toujours la vue la plus “naturelle” et appropriée. Un nombre plus élevé de vues offrira une image 3D plus précise mais est plus lourde à calculer.

Dans la démonstration de Google, le système peut scanner suffisamment pour générer l’ensemble pour une conversation entre deux personnes mais pas davantage. Cela étant dit, le principe général pourrait être étendu à des espaces plus grands, si la puissance de calcul est suffisante.

Dans l’animation précédente, la démonstration montrait aussi une personne tenant un bébé mais la zone à scanner est la même que celle pour une conversation avec une seule personne. La démonstration était aussi réalisée dans un environnement similaire à une cabine, ceci probablement pour éviter que les conditions d’éclairage n’interfèrent. Google n’ayant probablement pas encore géré cet aspect.

Toujours est-il que ce Projet Starline est extrêmement prometteur et l’on peut tout à fait imaginer qu’un tel système s’intègre, par exemple, aux téléviseurs du futur. Starlight pourrait aussi facilement trouver sa place dans les environnements professionnels, mais pour l’heure, il s’agit là encore de “science-fiction” pour le grand public. À suivre !