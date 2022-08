Google dévoile des robots avec intelligence artificielle dotée d’une particularité rare

Google Research dévoile des robots dotés de trois capacités rarement vues ensemble. Cela permet d'atteindre un très haut niveau d'intelligence artificielle pour envisager d'évoluer dans le monde réel.

Des scientifiques de Google Research sur Everyday Robots ont fait la démonstration de robots pilotés par une intelligence artificielle et dotés de capacités très rarement exploitées ensemble, dans une seule et même machine, à savoir les fonctionnalités de chatbot – ces robots avec lesquels vous discutez sur certains sites web -, de déplacement autonome et de dextérité manuelle.

Ces trois fonctions existent, sont déjà très abouties, mais sont, à l’heure actuelle, le plus souvent utilisées séparément. Par exemple, des robots industriels peuvent souvent se déplacer de manière totalement autonome pour transporter des pièces ou convoyer des choses pour assembler des éléments. Ils ne font pas d’ordinaire pas les deux.

Et les robots d’usine ne comprennent d’ordinaire pas (ou n’écoutent pas) ce que vous pourriez dire. Et ils répondent encore mois en langage humain.

Google tente ici de faire cohabiter plusieurs technologies qui sont absolument cruciales pour aider les robots à être plus utiles dans le “monde des humains”, si vous partez du principe, bien sûr, qu’une usine ou un bar automatisé est un “monde de robots”.

Cela permet d’atteindre un très haut niveau d’intelligence artificielle

Le plus souvent, les robots fonctionnent dans des “environnements structurés” dans lesquels tout est à sa place et dans lesquels le moindre élément inattendu vient rendre le robot totalement inutile. A contrario, notre environnement humain est bien plus chaotique et plein de petites choses qui peuvent justement être inattendues.

Google utilise l’intelligence artificielle (IA) pour apprendre aux robots à travailler et à se déplacer dans de tels mondes non structurés pour travailler avec les humains. C’est un effort monumental qui semble très prometteur, mais qui nécessitera encore de très nombreuses années de recherche et développement.

Comme votre Google Assistant, le robot pourrait comprendre des commandes ou des phrases basiques qui s’appliquent à sa ou ses capacités, comme “nettoie ce qui a été renversé” ou “donne-moi des frites”.

pour envisager d’évoluer dans le monde réel

À partir de là, le robot va déclencher un certain nombre d’actions qui peuvent nécessiter plusieurs étapes pour accomplir la tâche. C’est un niveau d’IA très élevé dans lequel plusieurs réseaux de neurones travaillent ensemble pour comprendre, planifier les actions à réaliser, analyser l’environnement et agir.

À l’heure actuelle, il ne s’agit que de recherche et développement. Google aura besoin de mieux connaître les capacités de ses robots et le monde réel avant d’imaginer de quelconques applications commerciales, mais tout ceci s’annonce extrêmement prometteur.