Google dévoile de nouvelles caméras et une sonnette Nest

Google dévoile de nouveaux produits Nest, des caméras et une sonnette, filaire ou sur batterie, pour tous les besoins.

Si vous cherchez à mettre en place un système de sécurité pour votre maison ou plus simplement une sonnette connectée, se pose toujours la question de l’alimentation des appareils. En effet, parfois, vous voudrez placer la caméra ou la sonnette à un endroit loin d’une source d’alimentation. Tirer un câble peut être difficile. Un produit qui fonctionne sur batterie peut alors être une bonne solution. Google vous offre le choix.

Google dévoile de nouveaux produits Nest, des caméras et une sonnette

Si le fait de changer les piles d’un appareil électronique de temps à autre ne vous embête pas, alors vous pourriez être intéressé(e) par les derniers produits Google Nest annoncés, des caméras et une sonnette connectée. Le géant américain a dévoilé une nouvelle Nest Cam et une Nest Doorbell, tous deux alimentés par des piles. Ce qui signifie que vous aurez la liberté de les placer où vous le voulez mais, comme dit plus haut, il vous faudra remplacer les piles de temps à autre.

Filaire ou sur batterie, pour tous les besoins

Selon Google, “le design sans fil rend aussi l’installation plus facile. Et pour celles et ceux qui préfèrent l’option de câbler leurs appareils, nous avons ajouté la possibilité de câbler les Nest Cam et Nest Doorbell alimentés par batterie. Le Google Store dispose par ailleurs de nombreux accessoires pour les Nest Cam et Nest Doorbell, il est très facile de les installer où vous souhaitez.”

En plus de ces appareils, Google annonçait une nouvelle Nest Cam avec éclairage intégré et une Nest Cam pour l’intérieur, tous deux fonctionnent en filaire. La nouvelle Nest Cam sur batterie, tout comme la Nest Doorbell (sur batterie aussi) seront proposés à partir du 24 août au tarif de 199,99 € chacune. La Nest Cam avec éclairage coûte 299,99 € tandis que la version filaire de la Nest Cam coûte 99,99 €.