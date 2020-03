Google déploie les Raccourcis Drive à tous les utilisateurs

Google étoffe ses services jour après jour, corrigeant leurs bugs, ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Certaines passent relativement inaperçues, d'autres se font remarquées parce que très utiles notamment. C'est le cas aujourd'hui avec les Raccourcis Drive.

Google a fait de sa plate-forme d’hébergement de fichiers Drive un incontournable de son écosystème. Le service est aujourd’hui très grandement utilisé par les utilisateurs, que ce soit de Gmail, d’Android ou autre. Il est très régulièrement mis à jour, tantôt gagnant en fonctionnalités tantôt corrigeant ses rares bugs. Voici aujourd’hui qu’arrive une fonction très intéressante.

Google déploie ses raccourcis Drive à tous

La firme de Mountain View vient de démarrer le déploiement global de ses Raccourcis Drive. Il y a quelques mois, nous découvrions l’option en version bêta. Il s’agissait de faciliter l’organisation des fichiers et de pouvoir diriger les utilisateurs vers certains fichiers spécifiques dans des dossiers divers. Par exemple, il devient possible de créer un raccourci vers un certain fichier enregistré dans un drive partagé et envoyer ce raccourci à vos collaborateurs. Ceux-ci ne pourront l’ouvrir que s’ils ont accès au drive sur lequel il est enregistré, évidemment. Les autres ne verront que le raccourci en question. Pratique pour le travail collaboratif.

pour anticiper la réorganisation des dossiers à venir en Septembre

Le géant de la tech déploie donc actuellement cette fonctionnalité. Une première étape vers une modification plus profonde de la structure de fichiers proposée par Drive. En effet, à compter du 30 Septembre prochain, tous vos fichiers se retrouveront dans un seul dossier. Il ne sera plus possible de placer un fichier dans plusieurs dossiers. Ce que l’on fait aujourd’hui volontiers si l’on veut que tel ou tel fichier soit accessible par différents groupes de personnes. Une fois le changement opéré en Septembre, les fichiers présents dans plusieurs dossiers deviendront progressivement des raccourcis. De plus, pour que la transition se passe au mieux, Google remplace la fonction derrière le bouton “Ajouter à mon Drive”. Celui-ci permettra désormais d’ajouter un raccourci vers Drive.