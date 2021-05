Google croit toujours en Stadia

La plateforme cloud gaming Stadia est vivante et en bonne santé selon le géant américain Google.

Malgré l’accueil mitigé réservé au lancement, des plaintes concernant le manque de mises à jour du service, la fermeture des studios internes Stadia Games and Entertainment, et même le fait que divers témoins dans le procès en cours entre Epic Games et Apple n’arrivent pas à savoir si Stadia est toujours en activité, le responsable marketing du service de streaming de jeux vidéo à la demande dans le cloud chez Google affirme que tout va pour le mieux : “Nous sommes en bonne voie pour lancer plus de 100 nouveaux jeux sur Stadia en 2021, et nous continuons à faire de Stadia un endroit idéal pour jouer sur les appareils que vous possédez déjà. Je dirais aux non-croyants de prendre note de la façon dont nous continuons à joindre le geste à la parole, en développant le programme Stadia Makers et en nous associant à des studios AAA comme Capcom, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft et d’autres.”

Par ailleurs, le départ de John Justice (ancien vice-président et chef de produit) est pallié par Dov Zimring : “Par le passé, il a joué un rôle déterminant en tant que leader principal dans le développement des produits Project Stream et Stadia. Désormais, il dirigera l’équipe vers nos objectifs de créer la meilleure plateforme possible pour les joueurs et la meilleure technologie pour nos partenaires.”

Stadia Makers, le programme pour les indépendants que veut chouchouter Google

L’équipe restante de Google Stadia se concentre sur Stadia Makers, une initiative qui offre un soutien dans tous les domaines, du développement au marketing, aux studios qui proposent des titres basés sur Unity. Il a déjà permis de produire cinq titres indépendants pour la plateforme, et plus de 20 autres sont en cours de développement : “Nous ne transférons pas la pression sur les studios indépendants avec lesquels nous travaillons. L’objectif du programme est de les aider à utiliser Stadia comme plateforme de lancement de leur jeu, et non d’ajouter de la pression ou de rendre les choses plus difficiles pour eux.”

Il convient également de noter que Stadia Makers n’est pas conçu pour être une véritable source de vente pour des exclusivités. Certains titres bénéficient d’une exclusivité chronométrée et font leurs débuts sur Stadia bien avant d’être disponibles sur des plateformes plus traditionnelles, mais Nate Ahearn précise que Google souhaite que les développeurs touchent un public aussi large que possible, même si c’est sur une autre plateforme.