Google compte battre Amazon et Microsoft dans la course au Cloud

Le stockage sur le cloud est devenu un enjeu majeur pour les GAFAM, qui jouent coude à coude afin de séduire les professionnels. Google, sur la sellette, compte dominer le podium d'ici 2023.

Entre le “Projet xCloud” de Microsoft et Stadia chez Google, on devine une tendance vers la dématérialisation des jeux et de la puissance de calcul des ordinateurs pour favoriser le streaming. Mais rendre le cloud accessible au public n’est que la partie émergée de l’iceberg, les GAFAM se tournant avant tout vers les applications professionnelles. Le business de l’e-commerce d’Amazon ne représente qu’une fraction de ce que lui rapporte Amazon Web Services (AWS), son offre de serveurs et services Web avec laquelle il règne en pôle position sur ce secteur. Microsoft n’est pas loin derrière, mais Google était sur le point d’abandonner. The Conversation révèle que l’entreprise met cependant la pression sur ses équipes pour revenir sur le devant de la scène, développer son offre et devenir le numéro 1 d’ici 2023.

Diversification des sources de revenus

Un groupe d’étude composé de l’ancien P.-D.G. d’Alphabet Larry Page, du CEO de Google Sundar Pichai et du directeur financier d’Alphabet Ruth Porat a discuté des mois durant de la conquête du marché, envisageant même avant de l’écarter l’idée de s’en retirer. Au dernier trimestre financier, Google a gagné quelques 40 milliards de dollars, presque exclusivement grâce à la publicité. L’entreprise cherche à diversifier ses sources de revenus et prévoit une croissance exponentielle de son infrastructure pour soutenir son développement.

Les Fortune 500 en ligne de mire

Cela pourrait cependant se révéler plus compliqué que de régner sur le marché des moteurs de recherches. AWS d’Amazon capte 33% du secteur, Microsoft Azure 17% ; Google n’en a que 7%. La firme misera sur les entreprises du Fortune 500 pour trouver d’autres acteurs importants; à l’heure actuelle, Spotify et Snap se repose sur son infrastructure.