Google commence à exiger l’authentification à double facteur aux utilisateurs Nest

On ne plaisante pas avec la sécurité. Encore moins avec la sécurité en ligne, seul verrou préservant l'accès à nos données les plus personnelles. Les géants de la tech l'on bien compris et font tout leur possible en ce sens. Google le premier.

Depuis l’avènement d’Internet, notre vie numérique se retrouve disséminée sur moult serveurs, aux quatre coins du globe. Avec nos données personnelles protégées uniquement, la plupart du temps, par une simple paire d’identifiant et mot de passe. Une mesure de sécurité loin d’être fiable. A alors été mise en place l’authentification à double facteur. Une processus qui commence à devenir obligatoire ici et là. Il le sera bientôt pour utiliser les produits Google Nest.

Google s’apprête à renforcer la sécurité des accès aux comptes Nest

Il y a quelques mois, Google révélait que tous les comptes Nest verraient leur sécurité accrue à compter de ce Printemps. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore activé l’authentification à double facteur via un téléphone ou qui n’ont pas migré vers un compte Google, cela signifie qu’il faudra vérifier son identité via un email à chaque fois que l’on souhaite se connecter. Le géant américain a annoncé aujourd’hui que cette mesure de sécurité supplémentaire allait être mise en pace pour tous les produits Nest à compter de ce mois-ci.

L’authentification à double facteur deviendra obligatoire, ou presque

Ainsi, les utilisateurs recevront très bientôt un email de la part de [email protected] avec un code à six chiffres chaque fois qu’ils se connecteront. Ceci pour vérifier qu’ils sont bien les propriétaires du compte auquel ils tentent d’accéder. Le seul moyen pour les utilisateurs d’éviter cette fastidieuse vérification par email sera d’activer l’authentification à double facteur via le numéro de téléphone ou de migrer vers un compte Google. Le firme de Mountain View précise aussi qu’elle informera les utilisateurs concernés avant de procéder à cette modification de sécurité. Pour l’heure, le géant recommande aux possesseurs d’un produit Nest de s’assurer qu’ils ont bien accès à l’adresse email qu’ils utilisent.